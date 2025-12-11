Fundașul central Siyabonga Ngezana și mijlocașul Baba Alhassan vor pleca la Cupa Africii pe Națiuni (CAN) și nu vor mai fi disponibili pentru meciurile FCSB-ului de luni cu Unirea Slobozia, respectiv derby-ul cu Rapid (21 decembrie).

Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan vor pleca la Cupa Africii pe Națiuni

FIFA a decis să oblige cluburile să își lase jucătorii să plece la naționalele lor pentru CAN cel târziu luni, pe 15 decembrie. Termenul-limită inițial era 8 decembrie.

Prin urmare, Siyabonga Ngezana va pleca după victoria cu Feyenoord (4-3) la naționala Africii de Sud, după cum a confirmat selecționerul Hugo Broos. De asemenea, Baba Alhassan se va alătura reprezentativei din Uganda.

„Pentru Ngezana situația este puțin diferită. Echipa lui de club joacă luni, ceea ce înseamnă că el nu poate juca pentru că este ziua în care trebuie să-și lase jucătorii la naționale. Așadar, îl vom convoca pe Ngezana a doua zi după meciul de Europa League.

Astfel va putea călători vineri și va fi cu noi sâmbătă. Este o mică problemă, nu una mare, și sunt fericit să fiu antrenorul unei țări în care majoritatea jucătorilor sunt locali pentru că altfel nu poți începe cantonamentul, trebuie să-l începi mai târziu”, a declarat Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, conform site-ului sabcsport.com.

FCSB, probleme de lot serioase

FCSB va încheia anul cu probleme serioase de lot. Pe lista accidentaților se află Mihai Popescu, Ionuț Cercel, Joyskim Dawa și Vlad Chiricheș. Mihai Lixandru s-a accidentat și el în succesul de răsunet cu Feyenoord, fiind înlocuit în minutul 61 cu Malcom Edjouma.

De asemenea, din cauza Cupei Africii pe Națiuni, Elias Charalambous nu se va putea baza pe Siyabonga Ngezana, Baba Alhassan și David Kiki (Benin).

