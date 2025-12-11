Juri Cisotti, autorul a două pase de gol în partida FCSB - Feyenoord 4-3, a afirmat că el și coechipierii săi au demonstrat pe Arena Națională că sunt un grup unit și o echipă mare.

Juri Cisotti după FCSB - Feyenoord 4-3: „Am demonstrat că suntem o echipă mare”

Mijlocașul italian al roș-albaștrilor nu s-a lăsat însă cuprins de euforie. A transmis imediat după, la flash-interviuri, că fotbaliștii campioanei en-titre trebuie să se concentreze rapid pentru meciul cu Unirea Slobozia din campionat de luni (20:30).

„Mă bucur pentru acest rezultat. A fost foarte important pentru noi. A fost un meci nebun. Am demonstrat că suntem o echipă. Am făcut un meci frumos.

Din păcate am primit două goluri care ne-au destabilizat. Am demonstrat după că suntem uniți și că avem spirit de grup. Am demonstrat că suntem o echipă mare, cu jucători de calitate. E important pentru moral. Acum ne pregătim pentru meciul cu Unirea Slobozia”, a declarat Juri Cisotti, la finalul partidei, la digisport.ro.

FCSB, victorie spectaculoasă cu Feyenoord

FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Europa League. Oaspeţii au condus cu 3-1.

Pentru campioana en-titre a României au marcat Ngezana (11'), Toma (54'), Thiam (87') și Tănase (90+4'). Pentru Feyenoord au punctat Tengstedt (41'), Timber (44') și Sauer (51').