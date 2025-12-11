Juri Cisotti, autorul a două pase de gol în partida FCSB - Feyenoord 4-3, a afirmat că el și coechipierii săi au demonstrat pe Arena Națională că sunt un grup unit și o echipă mare.
Juri Cisotti după FCSB - Feyenoord 4-3: „Am demonstrat că suntem o echipă mare”
Mijlocașul italian al roș-albaștrilor nu s-a lăsat însă cuprins de euforie. A transmis imediat după, la flash-interviuri, că fotbaliștii campioanei en-titre trebuie să se concentreze rapid pentru meciul cu Unirea Slobozia din campionat de luni (20:30).
„Mă bucur pentru acest rezultat. A fost foarte important pentru noi. A fost un meci nebun. Am demonstrat că suntem o echipă. Am făcut un meci frumos.
Din păcate am primit două goluri care ne-au destabilizat. Am demonstrat după că suntem uniți și că avem spirit de grup. Am demonstrat că suntem o echipă mare, cu jucători de calitate. E important pentru moral. Acum ne pregătim pentru meciul cu Unirea Slobozia”, a declarat Juri Cisotti, la finalul partidei, la digisport.ro.
FCSB, victorie spectaculoasă cu Feyenoord
FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Europa League. Oaspeţii au condus cu 3-1.
Pentru campioana en-titre a României au marcat Ngezana (11'), Toma (54'), Thiam (87') și Tănase (90+4'). Pentru Feyenoord au punctat Tengstedt (41'), Timber (44') și Sauer (51').
- FCSB: Târnovanu – Pantea (V. Creţu 46), Ngezana (Chiricheş 65), Lixandru (Edjouma 61), Radunovic – Şut, Baba Alhassan (Graovac 46) – Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu (M. Toma 46) – Thiam. Antrenor: Elias Charalambous
- Feyenoord: Wellenreuther – Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal (Bos 46) – Timber, Targhalline, Valente (Larin 67) – Hadj Moussa, Tengstedt (Ueda 67), Sauer (G. Borges 58). Antrenor: Robin Van Persie
- Cartonaşe galbene: Lixandru 48, Fl. Tănase 73 / Ahmedhodzic 72
- Arbitri: Mykola Balakin - Oleksandr Berkut, Viktor Matyash - Vitaliy Romanov (toţi din Ucraina)
- Arbitri VAR: Daniele Chiffi (Italia) - Viktor Kopiievskyi (Ucraina)