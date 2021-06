Alexandru Maxim, aproape de transferul carierei! Presa din Turcia scrie despre interesul campionei pentru mijlocasul roman

Maxim se numara printre fotbalistii romani care ar putea face pasul catre o echipa mai buna in aceasta vara.

Adus de Marius Sumudica la Gaziantep FK, Alexandru Maxim s-a dovedit a fi un transfer extrem de inspirat pentru gruparea turca. Romanul a inceput excelent in tricoul lui Gaziantep, iar prestatiile sale l-au adus in atentia campioanei din "Tara Semilunei", Besiktas.

Interesul lui Besiktas pentru Maxim nu e nou, fotbalistul fiind dorit de Sergen Yalcin in tricoul "Vulturilor". Potrivit presei din Turcia, Besiktas a accelerat procesul de transfer al lui Alexandru Maxim, care mai are contract cu Gaziantep FK inca un an de zile. Site-ul olaymedia.com.tr scrie ca Besiktas se pregateste sa faca o oferta oficiala pentru Alexandru Maxim.

Sursa citata scrie ca sefii lui Gaziantep FK cer nu mai putin de trei milioane de euro pentru a fi de acord sa se desparta de starul echipei. Fostul jucator de la Pandurii Tg. Jiu sau VfB Stuttgart, Alexandru Maxim a marcat de 16 ori si a livrat trei pase de gol in 41 de meciuri jucate in toate competitiile acestui sezon alaturi de Gaziantep FK.