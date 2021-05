Alexandru Maxim, in fata transferului carierei! Ce club important din Europa incearca sa il aduca

Alexandru Maxim ar putea semna cu un gigant al fotbalului din Turcia.

Ajuns la 30 de ani, presa turca scrie ca Maxim ar putea semna cu Besiktas, club care a reusit sa castige campionatul in acest sezon.

"Besiktas il urmareste pe Maxim de mai mult timp si l-a intrebat pe Marius Sumudica unde a descoperit un asemenea jucator. Sergen, care tocmai si-a prelungit contractul cu Besiktas, a cerut acum transferul decarului roman deoarece nu este multumit de evolutiile lui Adem Ljajic si Mensah", au scris turcii de la Aksam.

Maxim a evoluat in 38 de meciuri in acest sezon. A marcat de 15 ori si a oferit 3 pase de gol in tricoul lui Gaziantep, care a incheiat campionatul pe locul 9. Dupa cucerirea titlului, Besiktas va evolua in preliminariile Champions League.

Conform presei din Turcia, pretul lui Maxim este estimat intre 3 si 4 milioane de euro. Gaziantep i-a platit lui Mainz 2,3 milioane de euro pentru transferul mijlocasului roman.