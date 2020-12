VIDEO | Alexandru Maxim e de NEOPRIT in Turcia! Vezi BIJUTERIA marcata in ultimul meci al lui Gaziantep: 5 goluri in 4 meciuri pentru mijlocasul roman

Alexandru Maxim traverseaza o forma senzationala sub comanda lui Marius Sumudica la Gaziantep.

Mijlocasul roman este unul dintre cei mai importanti oameni ai lui Gaziantep.

Alex Maxim a iesit din nou la rampa, in ultima partida a lui Gaziantep din acest an, si a inscris dupa o super faza.

In minutul 61, cand Gaziantep conducea cu 2-1, Maxim a primit o pasa buna in flancul stang, s-a desprins cu usurinta de un adversar, a intrat in centru si a inscris superb la coltul lung.

Kontrol ✔️

Dribbling✔️

Son vuruş ✔️ Maxim'den 1.sınıf bir gol???? pic.twitter.com/iuoV9JpM2W — Goal Art (@goalartt) December 27, 2020

Este al patrulea meci la rand cand Maxim inscrie pentru Gaziantep, dupa ce etapa trecuta a reusit o dubla.

5 goluri in ultimele 4 meciuri are Maxim in Turcia.