Motivul pentru care Alexandru Maxim l-a refuzat pe Gigi Becali: "Eram ferm convins ca pot face fata intr-un campionat puternic"

Alexandru Maxim este unul dintre cei mai in forma jucatori romani ai momentului.

Mijlocasul lui Gaziantep a reusit un gol superb in victoria de aseara a Romaniei in fata Austriei cu 3-2. Dupa ce a avut o perioada grea in Germania el a fost revitalizat de Marius Sumudica la Gazientep si a revenit la echipa nationala.

In sezonul 2012-2013 el juca pentru Pandurii Targu Jiu, echipa de la care a plecat la VfB Stuttgart, refuzandu-l astfel pe Gigi Becali care dorea sa il aduca la FCSB.

"Nu am cum sa uit lucrul asta (n.r - despre interesul de la FCSB). Eu cand am revenit in Romania, la Pandurii, venisem de la o echipa din Barcelona, vazusem ce e fotbalul profesionist, ce inseamna sa joci la o echipa de nivel ridicat, iar asta mi-a ramas in minte.

Am facut un pas inapoi, sa zic asa, dar a fost numai pentru a ma intoarce la un nivel ridicat si pentru a ajunge la o echipa buna din afara. Aveam incredere in calitatile mele, eram putin arogant, sa zic asa, si eram ferm convins ca pot face fata intr-un campionat puternic", a declarat Maxim pentru DigiSport.

Dupa ce a stralucit in tricoul gorjenilor, Maxim se transfera in 2013 la Stuttgart pentru 1,5 milioane de euro. El a jucat 131 de meciuri la nivelul primelor doua esalone ale fotbalului german, a inscris 17 goluri si a oferit 35 de pase decisive.

In 2017, Mainz platea in schimbul lui 3,5 milioane de euro. Maxim a jucat 57 de meciuri in tricoul echipei germane. Mijlocasul roman a inscris pentru ei 5 goluri si a livrat 5 pase decisive.

In ianuarie 2020, Sumudica l-a adus in Turcia, la Gazientep, unde Alexandru Maxim traverseaza una dintre cele mai bune perioade din cariera sa. In 15 partide jucate el a marcat de 7 ori.

Tweet FCSB becali Maxim Citeste si: