Alexandru Maxim, aproape de campiona Turciei! Fotbalistul roman ar putea juca in Champions League in sezonul urmator 

Daca transferul se materializeaza, Maxim poate juca in Champions League din sezonul viitor.

Alexandru Maxim a fost adus la Gaziantep in ianuarie 2020, de catre Marius Sumudica. Romanul a impresionat conducerea clubului, iar in vara aceluiasi an, Mainz a primit 2.3 milioane de euro pentru un transfer definitiv.

Mijlocasul a traversat in sezonul acesta o forma extraordinara. A reusit sa inscrie 15 goluri in 38 de meciuri in campionat, si a terminat pe pozitia a noua cu Gaziantep. Echipa a ocupat si locul 4 pentru cateva etape, cand pe banca era Marius Sumudica.

Chiar daca Gaziantep nu a mai avut aceleasi rezultate cu Ricardo Sa Pinto antrenor, Maxim si-a continuat forma buna si este pe punctul de a fi rasplatit. Basiktas il doreste pe jucatorul roman, iar in acest moment negociaza aducerea fotbalistului la Istanbul.



"Besiktas este foarte aproape de un acord cu Alexandru Maxim, mijlocasul in varsta de 30 de ani de la Gaziantep FK", anunta Sporx.com.

Besiktas a castigat campionatul in Turcia dupa o pauza de 4 ani, datorita golaverajului. A avut un gol mai mult decat rivala Galatasaray. Echipa antrenata de Sergen Yalcin poate obtine eventul. Marti o va intalni pe Antalyaspor in finala Cupei Turciei.

Alexandru Maxim mai are contract cu Gaziantep pana in vara lui 2022. Internationalul roman are o cota de 3 milioane de euro, potrivit transfermarkt.