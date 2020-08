Alexandru Maxim da cartile pe fata! Motivul pentru care a ales sa mearga la Gaziantep: "Lucrurile nu au mers stralucit pentru mine acolo"

Alexandru Maxim se transferat definitiv de la Mainz la Gaziantep si se intoarce cu Marius Sumudica in Turcia, pentru a incepe perioada de pregatire.

Mijlocasul roman a dezvaluit ca isi doreste sa se intoarca la echipa natioanala, iar asta a fost unul dintre motive pentru care a ales sa semneze cu echipa din campionatul Turciei.

"Nu am privit-o ca un pas inapoi. Dupa opt ani in Germania, aveam nevoie de o alta provocare. Lucrurile nu au mers stralucit pentru mine acolo, pentru mine a fost de bun augur aceasta schimbare. Campionatul m-a ajutat sa cresc. Alaturi de domnul Sumudica si colegii mei de la Gaziantep cred ca am făcut un sezon reusit.

Pana la urma e decizia selectionerului. E datoria noastra sa jucam cat mai bine si sa-l punem pe el intr-o situatie dificila. Asta-mi doresc, asta a fost si unul dintre motivele pentru care am ales sa vin la Gaziantep, cu gandul sa joc, sa prind minute. Cu gandul la echipa nationala. Niciodata nu-mi voi lua gandul de la echipa nationala, atat timp cat voi juca fotbal", a declarat Alexandru Maxim.

Maxim mai avea un an de contract cu Mainz, dar ales sa isi rezilieze intelegerea. Mijlocasul roman a semnat un contract valabil pe 2 ani cu echipa antrenata de Marius Sumudica.

In cele 15 meciuri jucate pentru Gaziantep, Maxim a reusit sa inscrie 7 goluri si a oferit 2 pase decisive.

