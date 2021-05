Stancu si Maxim fac show in Turcia! Romanii au marcat in meciurile decisive din penultima etapa

Cei doi romani au reusit sa marcheze in etapa 39 din Super Lig.

Bogdan Stancu a reusit sa marcheze o dubla pentru Genclerbirligi, intr-un meci nebun incheiat cu opt goluri. Echipa romanului s-a impus cu scorul de 5-3 contra lui Goztepe Izmir si in ciuda acestei victorii, Genclerbirligi a retrogradat matematic in liga secunda a Turciei. Fostul atacant al Stelei a marcat in minutele 56 si 83.

Fosta echipa a lui Dan Petrescu, Kayserispor a terminat la egalitate pe terenul celor de la Basaksehir si si-a asigurat locul in prima liga. Denis Alibec a fost pe banca de rezerve pe tot parcursul meciului.

Alexandru Maxim a marcat si el pentru Gaziantep, in infrangerea de pe teren propriu cu Rizespor cu scorul de 4-5. Internationalul roman a rezistat doar 70 de minute pe teren si a marcat in minutul 47.

Gaziantep se afla pe locul 9 in clasamentul primei ligii din Turcia, Kayserispor pe pozitia 17, iar Genclerbirligi este pe penultimul loc.

