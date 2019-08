Alex Mitrita, in forma maxima inaintea meciului cu Spania! Meci nebun pentru New York City FC, Mitrita a creat un gol! VIDEO

New York City FC a reusit o noua victorie clara in MLS.

Alex Mitrita a fost titular si s-a aflat pe teren pana la final in victoria cu 4-1 a celor de la New York City FC pe terenul celor de la Cincinnati. Internationalul roman, aflat pe lista preliminara a stranierilor pentru dubla cu Spania si Malta din septembrie, meciuri transmise din direct la Pro TV, a batut cornerul la golul de 3-1 reusit de Castellanos.

Cincinnati a deschis scorul prin Cruz dupa ce ratase si un penalty, insa la 2 minute distanta a venit golul egalizator al lui Castellanos. Heber a facut 2-1 in prelungirile primei reprize. Ultimul gol al meciului a venit in minutul 89 tot din partea lui Heber.

New York City FC este pe locul 3 in campionat, cu 41 de puncte dupa 24 de partide. Echipa lui Alex Mitrita este la 4 puncte in spatele liderului Philadelphia Union, echipa care are insa 3 partide in plus disputate.