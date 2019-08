BREAKING NEWS: Contra a anuntat stranierii pentru CUTREMURUL cu Spania!!! 6 pusti de la Euro de tineret, debut pentru Rus, revenire pentru Mitrita! Vezi aici lotul

Contra a trimis convocari de principiu pentru 24 de stranieri inaintea meciurilor cu Spania (5 septembrie) si Malta (8 septembrie). Ambele partide sunt in direct la PRO TV!

6 jucatori care au fost la Euro U21 cu nationala prind lista convocarilor lui Contra. De pe ea nu lipseste Adi Rus, transferat in vara la Videoton, in Ungaria. Rus e dorit si in nationala maghiara.

In lotul Romaniei continua Grozav si Rotariu. Revin Andone si Alex Mitrita, omisi la ultima convocare.

Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon, 61/0), Florin Niță (Sparta Praga, 2/0), Ionuț Radu (Genoa, 0/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0)



Fundași: Romario Benzar (Lecce, 15/0), Vlad Chiricheș (Napoli, 54/0), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa, 4/0), Dragoș Grigore (Ludogorets, 36/0), Adrian Rus (MOL Fehérvár, 0/0), Alin Toșca (Gazişehir Gaziantep, 16/0)

Mijlocași: Alexandru Chipciu (Anderlecht, 44/6), Răzvan Marin (Ajax, 17/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 31/10), Tudor Băluță (Brighton, 5/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Sergiu Hanca (KS Cracovia, 4/0), Ianis Hagi (Genk, 5/0), Dorin Rotariu (FC Astana, 10/1), Alexandru Maxim (Mainz, 36/3), Gheorghe Grozav (Kisvárda, 28/5), Alexandru Mitriță (New York City FC, 7/0)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets, 33/12), George Pușcaș (Reading, 8/4), Florin Andone (Brighton, 21/1)