"Sub nicio forma, exclus, la FCSB sau la Dinamo!" Mitrita, despre revenirea in Liga 1 si conflictul cu Contra: "Nu voi zice 'nu' nationalei! Niciodata!"

Alexandru Mitrita s-a adaptat la noua sa echipa, New York City FC, si nu se gandeste sa revina in Liga 1.

Alexandru Mitrita a reusit sa isi castige un loc de titular la New York City FC si este apreciat de fanii americani. Totusi, Mitrita ramane cu gandul la Romania si echipa nationala.

Mitrita recunoaste ca va fi destul de dificil sa mai joace pentru nationala avand in vedere ca, din pricina fusului orar, are nevoie de doua zile de refacere pentru a-si recapata fortele, insa precizeaza ca va raspunde "prezent" de fiecare data cand va fi selectionat. Jucatorul oltean infirma ca ar fi avut un conflict cu staff-ul nationalei si cu selectionerul Cosmin Contra.



"Ma voi urca in primul avion! Intotdeauna! Pe de alta parte insa, sunt constient ca, jucand aici, mi-am redus sansele de a fi chemat la lot. Pentru ca voi avea mereu nevoie de o zi, doua ca sa ma adaptez. Nu voi zice insa 'nu' nationalei, niciodata! Important va fi sa nu ma accidentez si sa inscriu goluri, dupa care vom mai vedea. Eu raman increzator. N-a existat niciun incident. Doar s-a lansat minciuna ca l-as fi injurat pe nea Jerry Gane si m-as fi rastit la Mister Contra! Nimic adevarat, o inventie urata", a declarat Alexandru Mitrita pentru GazetaSporturilor.

Mitrita spune ca nu se gandeste sa revina prea curand in fotbalul in Romania. Si, chiar si atunci cand o va face, se va intoarce doar la Craiova. FCSB si Dinamo ies din discutie.



"Sincer, nu ma gandesc sa revin prea repede. Dar, dac-ar trebui, numai la Universitatea m-as intoarce. Sub nicio forma, exclus, la FCSB sau la Dinamo!", a mai declarat Mitrita pentru GazetaSporturilor.