GOOOOOL MITRITA!!! Romanul a inscris pentru a 5-a oara in acest sezon si le-a adus victoria celor de la New York City FC! Sutul superb care l-a pacalit pe portar

Alexandru Mitrita a marcat un gol decisiv in MLS.

Alex Mitrita se simte excelent la New York. El a marcat un nou gol, in victoria cu 2-1 impotriva celor de la Colorado Rapids. Mitrita a inscris golul decisiv in minutul 83 cu un sut din afara careului la care l-a pacalit pe portar.

Mitrita este la al 5-lea gol in 15 partide pentru New York City FC, iar golul sau a dus echipa pana pe pe locul 4 in Conferinta de Est. Iar New York City FC ar putea deveni chiar lider al Conferintei, daca isi castiga restantele - are 7 puncte sub Philadelphia Union, cea care are insa 4 partide in plus!





Mitri clutch in Colorado ⚽️???? #NYCFC pic.twitter.com/oq8QINqdLl — New York City FC (@NYCFC) July 21, 2019