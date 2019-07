"Ce TAUR!" Mitrita, un pachet de MUSCHI dupa transferul la New York. Cum arata acum. FOTO

Alex Mitrita si-a impresionat fostii colegi cu muschii sai.

Alex Mitrita a ajuns in SUA pentru 9 milioane de dolari si nu a dezamagit. E titular in majoritatea partidelor disputete cei de la New York City FC in acest sezon si i-a impresionat pe americani.

De cand a plecat din Romania, Mitrita a castigat in masa musculara, iar fostii sai colegi de la Craiova sunt impresionati. "Ce taur!" a exclamat Bogdan Vatajelu pe Instagram.

"Ronaldo, tu esti?" l-au intrebat alti fani.

VEZI IMAGINI CU MITRITA IN GALERIA FOTO