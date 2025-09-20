Transferul fostului jucător de la FCSB la Los Angeles FC fusese anunțat pe 27 august, însă problemele cu obținerea vizei i-au întârziat plecarea. În acest timp, mijlocașul de 31 de ani s-a antrenat singur în România pentru a-și menține forma fizică.



Alex Băluță, prima poză în America



Băluță a semnat un contract valabil până la finalul sezonului din MLS, cu posibilitate de prelungire pentru 2026, dacă va convinge conducerea.



Misiunea lui nu va fi deloc ușoară. Sezonul regulat se încheie pe 19 octombrie, iar Los Angeles FC, locul 6 în Conferința de Vest, se pregătește pentru play-off.



În cursul nopții dintre vineri spre sâmbătă, fostul winger de la FCSB a postat prima sa imagine de la baza de pregătire a celor de la Los Angeles și s-a fotografiat alături de nimeni altul decât impresarul său, Alberto Albanese Tiraferri.

