Alexandru Băluță a ajuns în sfârșit la Los Angeles și a postat prima fotografie în America, după aproape o lună de așteptare. 

Transferul fostului jucător de la FCSB la Los Angeles FC fusese anunțat pe 27 august, însă problemele cu obținerea vizei i-au întârziat plecarea. În acest timp, mijlocașul de 31 de ani s-a antrenat singur în România pentru a-și menține forma fizică.

Băluță a semnat un contract valabil până la finalul sezonului din MLS, cu posibilitate de prelungire pentru 2026, dacă va convinge conducerea. 

Misiunea lui nu va fi deloc ușoară. Sezonul regulat se încheie pe 19 octombrie, iar Los Angeles FC, locul 6 în Conferința de Vest, se pregătește pentru play-off.

În cursul nopții dintre vineri spre sâmbătă, fostul winger de la FCSB a postat prima sa imagine de la baza de pregătire a celor de la Los Angeles și s-a fotografiat alături de nimeni altul decât impresarul său, Alberto Albanese Tiraferri.

La FCSB, Băluță a costat aproape un milion de euro, incluzând salarii, bonusuri și clauze de performanță. Considerat indezirabil de Gigi Becali, mijlocașul a fost lăsat liber de contract și a ales aventura americană, unde speră să își relanseze cariera după experiențele la Craiova, Slavia Praga și FCSB.

