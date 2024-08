Alex Băluță: ”A fost un meci intens, cred că am arătat că avem potențial!”

Alex Băluță a declarat la finalul meciului că este mulțumit de jocul echipei sale și este optimist înaintea returului programat săptămâna viitoare. Chiar dacă a recunoscut că a fost un meci dificil la Praga, Alex Băluță crede că roș-albaștrii puteau chiar obține victoria, mai ales că cehii nu au surprins cu nimic.

”Mă așteptam la un meci de luptă. Sparta este o echipă puternică acasă. Acest joc direct de forță. Am reușit un joc foarte bun, am avut ocazii mai mari, puteam pleca cu o victorie și cu un avantaj bun. Ne-au surprins prin acel corner, prin auturi. În rest, nu pot să spun că ne-au surprins cu ceva. A fost un meci intens, cred că și noi am arătat că avem potențial.

Trebuie să luăm lucrurile bune, să avem mai mult curaj, așteptăm să vină cât mai multă lume să ne susțină. Cred că ne putem califica. Este bine, nu multe echipe au reușit să câștige aici. Am stat foarte bine în teren. Am făcut un meci bun din punct de vedere tactic, am respectat tot ce ne-au transmis Elias cu Pinti. Asta s-a văzut, nu le-am dat multe oportunități.

Noi i-am surprins de multe ori, cred că nici nu se așteptau. Aștept cu nerăbdare returul și să reușim o calificare. Nu trebuie să ne luăm după meciurile din trecut, cred că sunt mai puternici acum, dar asta nu trebuie să ne sperie. Eu cred că putem reuși ceva frumos în retur. Trebuie să fim mai curajoși, mai tupeiști.

Cum am stat puțin mai sus, le-a fost și lor frică, nu le-a mai ieșit jocul, mă bucur că nu am pierdut aici, cred că puteam chiar să câștigăm.

Am fost motivat, am jucat multe meciuri aici, am fost optimist, pozitiv, le-am spus băieților că trebuie să avem curaj, să avem atitudine. Am arătat toate aceste lucruri. Mergem să ne refacem, ne așteaptă un meci greu în campionat, iar apoi calificarea. Dawa va fi suspendat din ce am înțeles, e o pierdere pentru noi. A reușit un gol, ne ajută, e un jucător important, dar sunt sigur că cine îl va înlocui o va face la fel de bine”, a spus Alexandru Băluță în exclusivitate pentru PRO TV.

