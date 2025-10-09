Deși nu a debutat încă pentru echipa americană, internaționalul român se antrenează intens pentru a fi apt cât mai curând.
După victoria lui LAFC cu 1-0 în fața celor de la Atlanta, în etapa a 35-a din MLS, Băluță a coborât pe teren pentru a-i felicita pe colegi.
Hugo Lloris s-a dus direct la Alex Băluță după meci și l-a luat în brațe
Acolo a avut parte de un moment special. Hugo Lloris, campion mondial cu Franța în 2018, l-a luat în brațe și i-a spus câteva cuvinte de încurajare, gest surprins într-o fotografie pe care românul a postat-o pe Instagram.
Băluță, cotat la 900.000 de euro pe Transfermarkt, vine după un sezon consistent la FCSB, unde a bifat 45 de meciuri, 6 goluri și 5 pase decisive, contribuind la câștigarea titlului. În total, el a strâns 81 de partide și 13 goluri pentru campioana României.
În SUA, fostul mijlocaș ofensiv al roș-albaștrilor are șansa să joace alături de doi fotbaliști legendari. Heung Min Son a ajuns la LAFC în vara acestui an, după 10 sezoane la Tottenham, unde a cucerit Europa League 2025, iar Hugo Lloris a semnat cu echipa americană în ianuarie, liber de contract după despărțirea de Spurs.