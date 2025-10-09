Deși nu a debutat încă pentru echipa americană, internaționalul român se antrenează intens pentru a fi apt cât mai curând.

După victoria lui LAFC cu 1-0 în fața celor de la Atlanta, în etapa a 35-a din MLS, Băluță a coborât pe teren pentru a-i felicita pe colegi.

Hugo Lloris s-a dus direct la Alex Băluță după meci și l-a luat în brațe

Acolo a avut parte de un moment special. Hugo Lloris, campion mondial cu Franța în 2018, l-a luat în brațe și i-a spus câteva cuvinte de încurajare, gest surprins într-o fotografie pe care românul a postat-o pe Instagram.

