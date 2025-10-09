FOTO Avem imagini! Hugo Lloris s-a dus direct la Alex Băluță după meci. Gestul făcut de francez

Avem imagini! Hugo Lloris s-a dus direct la Alex Băluță după meci. Gestul făcut de francez Stranieri
SPORT.RO
Alex Băluță începe o nouă aventură peste Ocean, la Los Angeles FC, unde este coleg cu vedete mondiale precum Heung Min Son și Hugo Lloris.

Deși nu a debutat încă pentru echipa americană, internaționalul român se antrenează intens pentru a fi apt cât mai curând.

După victoria lui LAFC cu 1-0 în fața celor de la Atlanta, în etapa a 35-a din MLS, Băluță a coborât pe teren pentru a-i felicita pe colegi.

Hugo Lloris s-a dus direct la Alex Băluță după meci și l-a luat în brațe

Acolo a avut parte de un moment special. Hugo Lloris, campion mondial cu Franța în 2018, l-a luat în brațe și i-a spus câteva cuvinte de încurajare, gest surprins într-o fotografie pe care românul a postat-o pe Instagram.

Băluță, cotat la 900.000 de euro pe Transfermarkt, vine după un sezon consistent la FCSB, unde a bifat 45 de meciuri, 6 goluri și 5 pase decisive, contribuind la câștigarea titlului. În total, el a strâns 81 de partide și 13 goluri pentru campioana României.

În SUA, fostul mijlocaș ofensiv al roș-albaștrilor are șansa să joace alături de doi fotbaliști legendari. Heung Min Son a ajuns la LAFC în vara acestui an, după 10 sezoane la Tottenham, unde a cucerit Europa League 2025, iar Hugo Lloris a semnat cu echipa americană în ianuarie, liber de contract după despărțirea de Spurs.

Barcelona vrea să transfere un fotbalist român! Spaniolii aruncă bomba
Conflict de interese între ATP și milioanele arabilor? Situația neverosimilă din ATP: doar Djokovic și Zverev „mai respiră”
Italienii aruncă bomba: Neymar Jr, dorit de un colos din Serie A!
Fenomenul lansat de Boloni nu se oprește! Acum 23 de ani, Ronaldo marca primul gol. Acum vrea 1.000
Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova
”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric
Reacție savuroasă după ședința organizată de Kyros Vassaras: ”Vremea, ce să se schimbe?”
Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor
Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: ”Ei sunt cei trei uriași”

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat

10.000.000€ pentru transferul lui Louis Munteanu: ”Da, e adevărat”

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"



Fenomenul lansat de Boloni nu se oprește! Acum 23 de ani, Ronaldo marca primul gol. Acum vrea 1.000
Surprizele lui Lucescu. Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Moldova
”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric
Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială
Reacție savuroasă după ședința organizată de Kyros Vassaras: ”Vremea, ce să se schimbe?”
Alex Băluță, verdict clar după Sparta Praga - FCSB 1-1: ”Am arătat că avem potențial!”
Alex Băluță a dezvăluit cum l-a surprins Maccabi Tel Aviv: ”Nu mă așteptam!” + Verdict pentru William Baeten
Hugo Lloris a semnat! "Un învingător"
Hugo Lloris, OUT de la Tottenham după 11 ani! Unde se transferă campionul mondial cu naționala Franței
Alexandru Băluță, primul interviu în America! Ce a spus fostul winger de la FCSB
Alex Băluță, prima poză în America! Cu cine s-a fotografiat fostul winger de la FCSB
stirileprotv O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

stirileprotv Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

