Ajuns în Statele Unite după mai bine de trei săptămâni de așteptare, din cauza problemelor cu viza, Alexandru Băluță a început deja antrenamentele la Los Angeles FC. Fostul jucător al FCSB a semnat un contract până la finalul sezonului din MLS, cu opțiune de prelungire pentru 2026.

Alexandru Băluță, primul interviu în America

La 31 de ani, Băluță se pregătește să debuteze în campionatul american, unde va fi coleg cu Hugo Lloris și Son. Românul va purta tricoul cu numărul 22, același pe care l-a avut și la Universitatea Craiova.

După doi ani petrecuți la FCSB, Băluță a ajuns în dizgrația lui Gigi Becali și a fost pus pe liber. Transferul la Los Angeles FC reprezintă o șansă importantă pentru cariera sa, iar mijlocașul a vorbit cu entuziasm despre noua provocare.

"După mult timp sunt aici, în sfârșit. A fost o mare plăcere să semnez cu acest club. Am fost atât de fericit când am auzit despre transfer, încât nu am așteptat mult să spun da. A fost foarte rapid și pur și simplu voiam să fiu aici.

Totul este bine aici, încerc să mă adaptez cât pot de bine. Antrenorul mi-a spus ce vrea de la mine. Am văzut multe meciuri ale echipei mele și am văzut multă calitate”, a spus Alexandru Băluță.

