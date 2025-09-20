Românul a părăsit-o pe Juventus și s-a transferat definitiv în această vară la MSK Zilina, formație de tradiție din Slovacia. Clubul italian a păstrat însă 30% dintr-un viitor transfer, după cum a dezvăluit jurnalistul Nicolo Schira.



Născut pe 30 mai 2005, la Rivoli, Italia, și format la academia „Bătrânei Doamne”, Florea a trecut și pe la Estoril Praia, în Portugalia, unde a bifat minute în Primeira Liga, dar a fost ținut pe tușă și de accidentări. În ciuda acestui fapt, experiența l-a ajutat să se adapteze la fotbalul de seniori.

Andrei Florea a prins doar echipa a doua

Debutul la echipa a doua a venit pe 5 septembrie 2025, în victoria cu 1-0 contra celor de la Inter Bratislava, meci în care a evoluat 77 de minute. Au urmat alte două apariții: 67 de minute cu Banska Bystrica (0-4) și 45 de minute cu FC ViOn (3-1). În total, Florea a adunat 189 de minute.

Mai mult, mijlocașul de 20 de ani a fost convocat și la prima echipă pentru meciul cu Slovan Bratislava, terminat 3-3, însă a rămas pe banca de rezerve.



După 7 etape, MSK Žilina ocupă locul 5 în campionat, cu 12 puncte, având trei victorii, trei remize și o înfrângere.

