Manchester United - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 19:30! Meci tare în Premier League
Manchester United - Chelsea este în direct pe VOYO, de la ora 19:30.

Partida Manchester United - Chelsea, din runda a cincea de Premier League, va avea loc sâmbătă de la ora 19:30 și se vede în direct pe platforma VOYO.

Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

  • Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Manchester United - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 19:30

Manchester United vine după înfrângerea, scor 0-3, din derby-ul cu Manchester City și are o singură victorie după primele patru etape.

De cealaltă parte, Chelsea are două victorii și tot atâtea remize, dar este neînvinsă în Premier League. Echipa lui Enzo Maresca vine după egalul cu Brentford, scor 2-2, din etapa trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria londonezilor cu 1-0.

Ruben Amorim are trei meciuri să își salveze postul

Conducerea clubului, în frunte cu INEOS și Sir Jim Ratcliffe, a investit masiv în vară (216 milioane de euro), dar rezultatele întârzie să apară.

Urmează trei dueluri decisive: Chelsea, Brentford și Sunderland. În cazul în care United nu va avea un parcurs pozitiv, Amorim riscă să fie demis înaintea pauzei internaționale din octombrie, când urmează duelul cu Liverpool pe Anfield, scrie The Mirror.

Printre posibilii înlocuitori se află Oliver Glasner, Gareth Southgate, Marco Silva, Andoni Iraola și Mauricio Pochettino. Premier League se vede în exclusivitate în România pe VOYO, de oriunde, oricând, de pe orice platformă!

