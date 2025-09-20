Partida Manchester United - Chelsea, din runda a cincea de Premier League, va avea loc sâmbătă de la ora 19:30 și se vede în direct pe platforma VOYO.

Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Manchester United - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 19:30

Manchester United vine după înfrângerea, scor 0-3, din derby-ul cu Manchester City și are o singură victorie după primele patru etape.

De cealaltă parte, Chelsea are două victorii și tot atâtea remize, dar este neînvinsă în Premier League. Echipa lui Enzo Maresca vine după egalul cu Brentford, scor 2-2, din etapa trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria londonezilor cu 1-0.

