Liverpool - Everton, în direct pe VOYO, de la 14:30
Liverpool vine după victoria din prima rundă de Champions League, 3-2 cu Atletico Madrid și este singura echipă din campionatul englez cu maximum de puncte după primele patru runde.
De cealaltă parte, Everton se află pe locul șapte în Premier League și va juca în Merseyside derby după remiza cu Aston Villa din etapa trecută, scor 0-0.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „cormoranilor” cu 1-0.
Pleacă de la Liverpool după opt ani și semnează cu rivala din Champions League
Unul dintre jucătorii emblematici ai lui Liverpool din ultimii ani ar putea să îi părăsească pe „cormorani” la finalul acestui sezon. Este vorba despre Andrew Robertson.
Fundașul scoțian a devenit rezervă în urma transferului lui Milos Kerkez de la Bournemouth, dar a acceptat acest rol pentru stagiunea 2025/2026.
Cu toate acestea, Robertson o va părăsi pe Liverpool la expirarea contractului său în vara lui 2026.
Jucătorul de 31 de ani nu duce lipsă de oferte, iar Atletico Madrid, care l-a vrut pe scoțian și în vara trecută, este dispusă să îl semneze din postura de jucător liber de contract în 2026, conform Fichajes.
Liverpool a jucat recent cu formația spaniolă în Champions League, unde a o obținut victoria dramatică cu 3-2 în prima rundă a competiției, în urma reușitei lui Virgil van Dijk din ultimele minute.
Fundașul scoțian a adunat 346 de meciuri, în care a reușit 12 goluri și 67 de pase decisive în opt ani petrecuți în tricoul „cormoranilor”.
18 milioane de euro este cota lui Andrew Robertson, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.