Partida Liverpool - Everton, din runda a cincea de Premier League, va avea loc sâmbătă de la ora 14:30 și se vede în direct pe platforma VOYO.

Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Liverpool - Everton, în direct pe VOYO, de la 14:30

Liverpool vine după victoria din prima rundă de Champions League, 3-2 cu Atletico Madrid și este singura echipă din campionatul englez cu maximum de puncte după primele patru runde.

De cealaltă parte, Everton se află pe locul șapte în Premier League și va juca în Merseyside derby după remiza cu Aston Villa din etapa trecută, scor 0-0.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „cormoranilor” cu 1-0.

