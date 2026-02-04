Asul din mânecă al lui Burleanu: opțiunea-surpriză a FRF, dacă Lucescu se dă la o parte

Amir Kiarash
Agitație mare la Federația Română de Fotbal, în aceste zile, după ce actualul selecționer a ajuns, din nou, internat în spital cu probleme mari de sănătate.

Mircea LucescuAdrian MutuRazvan BurleanuFRF
Federația Română de Fotbal a avut o regulă clară, în ultimii ani. După cele două mandate nu tocmai reușite, cu Anghel Iordănescu și cu regretatul Christoph Daum, cei de la „Casa Fotbalului“ s-au orientat spre antrenori din noua generație.

Așa se explică faptul că pe banca naționalei au ajuns, pe rând, Cosmin Contra, Mirel Rădoi și Edward Iordănescu. Toți aflați în categoria sub 50 de ani, în momentul în care au bătut palma cu FRF. În acest context, numirea lui Mircea Lucescu (80 de ani) a reprezentat excepția de la regula stabilită de FRF, de a lucra cu antrenori tineri. Firește, fiind vorba de un tehnician uriaș în cazul lui Mircea Lucescu, faptul că federația și-a schimbat optica a fost o decizie normală.

De acum încolo însă, putem fi siguri de un lucru: FRF va reveni la politica adoptată inițial, de a angaja selecționeri tineri. Fix ce se întâmplă acum cu Mircea Lucescu va fi încă un argument, în acest sens.

Adrian Mutu, în stand-by pentru barajul pentru Mondiale

Cu probleme mari de sănătate, „Il Luce“ e acum pe mâna medicilor și apar tot mai multe voci care susțin că selecționerul va face un pas înapoi, urmând să renunțe la contractul cu FRF. Deocamdată, cei de la federație au respins această variantă, după cum Sport.ro a scris aici, însă poziția lor oficială poate fi și una menită să ia presiunea de pe Lucescu într-un moment delicat.

Așadar, următoarele zile vor fi decisive, în ceea ce privește numele antrenorului care va sta pe bancă, la primul baraj de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia, la Istanbul, pe 26 martie.

Sport.ro a dezvăluit aici că FRF are deja două variante, în cazul în care Mircea Lucescu va renunța la funcție. Acum, pe lista lui Burleanu ar fi apărut și o a treia opțiune. Una care ar avea și pretențiile cele mai mici, din toate punctele de vedere, pentru a prelua echipa națională.

Vorbim despre Adrian Mutu (47 de ani). Acesta e liber de contract și, în ultima perioadă, a avut numai eșecuri profesionale. Atât la Neftci Baku (Azerbaidjan), dar mai ales la CFR Cluj și Petrolul, unde a rezistat 11, respectiv 10 meciuri pe bancă!

Pe de altă parte, Mutu e în relații excelente cu Burleanu și cu cei de la „Casa Fotbalului“. Asta de pe vremea când a fost selecționerul naționalei de tineret, pe care a și dus-o la Euro 2021. Aici, România U21 a părăsit competiția neînvinsă, după faza grupelor, cu niște rezultate bune: 1-1 cu Olanda U21, 2-1 cu Ungaria U21 și 0-0 cu Germania U21.

Așadar, Mutu s-ar încadra în planurile FRF din toate punctele de vedere: e liber de contract, cunoaște mulți jucători din lotul actual de pe vremea când era la U21 și îndeplinește și criteriul vârstei.

La ora actuală, federația așteaptă doar decizia finală a lui Mircea Lucescu. Pentru că, în cazul în care acesta va considera că nu mai poate ajuta naționala, FRF nu duce lipsă de variante. Din contră!

