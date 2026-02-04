Asul din mânecă al lui Burleanu: opțiunea-surpriză a FRF, dacă Lucescu se dă la o parte

Federația Română de Fotbal a avut o regulă clară, în ultimii ani. După cele două mandate nu tocmai reușite, cu Anghel Iordănescu și cu regretatul Christoph Daum, cei de la „Casa Fotbalului“ s-au orientat spre antrenori din noua generație.

Așa se explică faptul că pe banca naționalei au ajuns, pe rând, Cosmin Contra, Mirel Rădoi și Edward Iordănescu. Toți aflați în categoria sub 50 de ani, în momentul în care au bătut palma cu FRF. În acest context, numirea lui Mircea Lucescu (80 de ani) a reprezentat excepția de la regula stabilită de FRF, de a lucra cu antrenori tineri. Firește, fiind vorba de un tehnician uriaș în cazul lui Mircea Lucescu, faptul că federația și-a schimbat optica a fost o decizie normală.

De acum încolo însă, putem fi siguri de un lucru: FRF va reveni la politica adoptată inițial, de a angaja selecționeri tineri. Fix ce se întâmplă acum cu Mircea Lucescu va fi încă un argument, în acest sens.

Adrian Mutu, în stand-by pentru barajul pentru Mondiale

Cu probleme mari de sănătate, „Il Luce“ e acum pe mâna medicilor și apar tot mai multe voci care susțin că selecționerul va face un pas înapoi, urmând să renunțe la contractul cu FRF. Deocamdată, cei de la federație au respins această variantă, după cum Sport.ro a scris aici, însă poziția lor oficială poate fi și una menită să ia presiunea de pe Lucescu într-un moment delicat.

Așadar, următoarele zile vor fi decisive, în ceea ce privește numele antrenorului care va sta pe bancă, la primul baraj de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia, la Istanbul, pe 26 martie.

Sport.ro a dezvăluit aici că FRF are deja două variante, în cazul în care Mircea Lucescu va renunța la funcție. Acum, pe lista lui Burleanu ar fi apărut și o a treia opțiune. Una care ar avea și pretențiile cele mai mici, din toate punctele de vedere, pentru a prelua echipa națională.

