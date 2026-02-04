Simona Halep a impresionat lumea tenisului prin spiritul de luptătoare pe care l-a arătat constant, de-a lungul celor două decenii petrecute în „sportul alb.”
Cu o înălțime de 1,68 metri, fostul număr unu WTA nu a avut niciodată resursele Serenei Williams de a încheia, prin pură forță fizică, puncte importante și, implicit, de a-și scurta duratele meciurilor.
Simona Halep, un exemplu de forță psihică pentru sportul românesc
A avut nevoia de a-și construi o fortăreață în loc de psihic, prin care să își extenueze adversarele, chiar să le exaspereze, cu scopul final de a le face să capituleze.
Strategia a funcționat, din nou și din nou, inclusiv în fața marii campioane, Serena Williams, sau împotriva redutabilei Maria Sharapova.
La un an de la retragere, Sport.ro amintește de cinci dintre episoadele în care Simona Halep a arătat o disponibilitate la efort vecină cu autodistrugerea.
Simona Halep - Elina Svitolina 3-6, 7-6, 6-0, în sferturile Roland Garros 2017
- Halep a salvat minge de meci și a revenit de la 6-3, 5-1 pentru Svitolina.
La trei ani de la un duel pasionant cu Maria Sharapova, în finala Roland Garros 2014, Simona Halep se vedea în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Paris.
Frustrată și enervată de jocul bun al Svitolinei, Halep a atins acea stare de calm imperturbabil care poate fi găsit tocmai atunci când apar cele mai multe motive de a renunța și de a catastrofa.
De la scorul de 6-3, 5-1 pentru Svitolina, Halep a semnat, probabil, revenirea cel mai dificil de conturat, din întreaga carieră, impunându-se cu 7-6 în setul secund și cu un uluitor 6-0 în manșa decisivă, scor care a surprins cel mai bine duritatea capitulării ucrainencei în fața româncei. Rezumatul meciului poate fi revizitat aici.
Simona Halep - Angelique Kerber 6-3, 4-6, 9-7, în semifinalele Openului Australian 2018
Un al doilea succes uriaș bifat de Simona Halep, printr-un spirit necruțător de luptătoare cu o încredere eternă în forțele proprii, a venit în penultimul act al Openului Australian din urmă cu opt ani.
Într-unul dintre cele mai intense meciuri văzute în ultimul deceniu, în tenisul feminin, Halep și Kerber și-au declarat „război”, iar triumfătoare a ieșit Halep, care s-a desprins la două game-uri în față după o capodoperă cinematică.
Simona Halep - Lauren Davis 4-6, 6-4, 15-13, în turul trei al Openului Australian 2018
În aceeași ediție a turneului de mare șlem de la Melbourne, dar în turul al treilea, Simona Halep a arătat că poate să triumfe împotriva unei adversare surprinzător de solide, chiar și într-o zi îndepărtată de cea mai bună formă a sa.
A rămas în picioare, după 3 ore și 44 de minute, într-un turneu pe care avea să îl încheie cu un eșec dramatic în finală, survenit inclusiv drept consecință a unui timeout sincronizat neîntâmplător de Wozniacki, în sfârșitul setului decisiv.
Simona Halep - Sloane Stephens 3-6, 6-4, 6-1 în finala Roland Garros 2018
Un al patrulea meci în care Simona Halep și-a demonstrat spiritul de luptă legendar a fost prima finală câștigată la Roland Garros.
Nu s-a văzut intimidată de primul set pierdut, la un an distanță de la cel mai negru moment al carierei: eșecul cu Ostapenko, suferit după ce a avut avantaj de set și trei game-uri, în manșa a doua.
Halep și-a construit jocul cu răbdare în setul secund și a mărșăluit spre primul titlu de mare șlem, într-un alt set decisiv în care a arătat, pe zgura de la Roland Garros, că a avut în tolbă un nivel superior de anduranță, față de majoritatea jucătoarelor din circuit.
Simona Halep - Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 în finala turneului de la Dubai 2020
Unul dintre ultimele meciuri dramatice, jucate de Simona Halep în carieră a avut loc tocmai împotriva proaspetei câștigătoare de la Melbourne, Elena Rybakina.
În două ore și douăzeci și șase de minute, Halep și Rybakina s-au duelat ca într-un meci de box, câștigat la puncte de româncă.
Simona Halep a reușit să câștige cea mai rapidă finală de la Wimbledon din noul mileniu
Nu mai puțin important, duelurile cu Maria Sharapova din finala Roland Garros și din sferturile turneului de la Cincinnati (ambele, în 2014) au arătat că Simona Halep a luptat la fel de intens și atunci când partidele s-au încheiat cu scor nefavorabil.
Simona Halep a continuat să lupte însă, indiferent de rezultate, până ce a reușit meciul perfect, în finala Wimbledon 2019, câștigat 6-2, 6-2, împotriva Serenei Williams.
Până în ziua de astăzi, chiar dacă Swiatek s-a impus cu 6-0, 6-0 în fața Anisimovei, anul trecut, turneul feminin de la Wimbledon nu a văzut în noul mileniu o finală mai scurtă (56 de minute).
