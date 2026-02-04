Simona Halep a impresionat lumea tenisului prin spiritul de luptătoare pe care l-a arătat constant, de-a lungul celor două decenii petrecute în „sportul alb.”

Cu o înălțime de 1,68 metri, fostul număr unu WTA nu a avut niciodată resursele Serenei Williams de a încheia, prin pură forță fizică, puncte importante și, implicit, de a-și scurta duratele meciurilor.

Simona Halep, un exemplu de forță psihică pentru sportul românesc

A avut nevoia de a-și construi o fortăreață în loc de psihic, prin care să își extenueze adversarele, chiar să le exaspereze, cu scopul final de a le face să capituleze.

Strategia a funcționat, din nou și din nou, inclusiv în fața marii campioane, Serena Williams, sau împotriva redutabilei Maria Sharapova.

La un an de la retragere, Sport.ro amintește de cinci dintre episoadele în care Simona Halep a arătat o disponibilitate la efort vecină cu autodistrugerea.

Simona Halep - Elina Svitolina 3-6, 7-6, 6-0, în sferturile Roland Garros 2017

Halep a salvat minge de meci și a revenit de la 6-3, 5-1 pentru Svitolina.

La trei ani de la un duel pasionant cu Maria Sharapova, în finala Roland Garros 2014, Simona Halep se vedea în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Paris.

Frustrată și enervată de jocul bun al Svitolinei, Halep a atins acea stare de calm imperturbabil care poate fi găsit tocmai atunci când apar cele mai multe motive de a renunța și de a catastrofa.

De la scorul de 6-3, 5-1 pentru Svitolina, Halep a semnat, probabil, revenirea cel mai dificil de conturat, din întreaga carieră, impunându-se cu 7-6 în setul secund și cu un uluitor 6-0 în manșa decisivă, scor care a surprins cel mai bine duritatea capitulării ucrainencei în fața româncei. Rezumatul meciului poate fi revizitat aici.