"Adi Petre ramane o solutie pentru echipa nationala!" Fostul sau antrenor stie de ce nu s-a impus atacantul la FCSB: "Nu este sfarsitul lumii"

Adi Petre a fost imprumutat de FCSB in aceasta toamna la Cosenza, in Serie B.

Ronald Nagy, care l-a antrenat pe atacant la UTA Arad, a declarat ca fotbalistul este letal in fata portii daca antrenorii stiu cum sa il puna in pozitia care i se potriveste.

"Instinctul de marcator ii ramane, chiar daca nu s-a impus la FCSB. Adi Petre e letal in fata portii, dar conteaza sa fie pus si in situatie de a inscrie. Daca a jucat in Danemarca inseamna ca si-a mai cizelat calitatile, nu e un sfarsit de lume experienta de la FCSB.

Adi Petre va ramane o solutie pentru echipa nationala, vedeti ca la fiecare meci al primei reprezentative selectionerul beneficiaza de o lista foarte scurta de atacanti. Oricum, e mai aproape de echipa nationala in Italia, chiar si in Serie B, fata de Danemarca.

Eu am mare incredere in el, e un baiat foarte serios, care se descurca excelent nu numai in interiorul careului", a declarat Roland Nagy, potrivit Digi Sport.

In primele doua partide la Cosenza, Adi Petre a jucat in total 60 de minute.