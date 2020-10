EXCLUSIV | Ce se intampla cu Adi Petre la doua saptamani dupa plecarea de la FCSB! Schimbare radicala fata de ceea ce a trait in Romania

Adi Petre si-a dat restart in Italia!

Imprumutat pentru un an in Serie B, la Cosenza, Petre a primit numarul 9 la noua sa echipa. E o parte importanta a planului pentru actualul sezon. Conform unor surse apropiate fotbalistului, Petre se simte apreciat de staff-ul tehnic si de colegi. Atacantul e convins ca ii va merge bine in Italia. Petre e asteptat sa debuteze pentru Cosenza in meciul de sambata, de pe teren propriu, cu Cittadella. Chiar daca nu va fi titular, Petre va juca aproape sigur un rol in desfasurarea partidei.

Adi Petre e imprumutat pana vara viitoare la Cosenza. Becali a acceptat 50 000 de euro in schimbul sau. Cosenza are optiune de cumparare definitiva pentru 250 000 de euro. Adi Petre a ajuns in februarie in Liga 1, transferat de la Esbjerg cu 500 000 de euro.