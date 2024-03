Mihai Rotaru a dezvăluit când ar putea fi numit Marius Șumudică la Universitatea Craiova

Tehnicianul susține că finanțatorul clubului din Bănie i-a dat asigurări că el va fi următorul antrenor al echipei și, chiar dacă nu a precizat un anumit termen cu privire la realizarea acestei mutări, Rotaru i-ar fi dat de înțeles că acest lucru s-ar putea întâmpla curând.

Mihai Rotaru: ”Șumi a greșit perioada!”

Rotaru a reacționat după declarațiile făcute de Marius Șumudică. Acesta nu a negat faptul că i-a promis tehnicianului că va prelua banca oltenilor, dar a subliniat că acest lucru s-ar putea întâmpla într-un viitor ceva mai îndepărtat.

”Șumi a greșit perioada. Am zis un an, doi, trei, nu luni sau săptămâni”, a spus Mihai Rotaru pentru Fanatik.

Ulterior, patronul oltenilor a explicat că nu a luat în considerare demiterea lui Ivaylo Petev, chiar dacă rezultatele obținute de gruparea de Bănie au fost sub așteptări.

”Petev are încă doi ani din vară. Absolut nicio secundă nu m-am gândit să îl dau afară. Poate să vă spună Sorin Cârțu și Pavel Badea. M-am întâlnit cu ei după ce am avut discuția cu Ivailo, sigur am întrebat foarte clar dacă crede în proiectul nostru și a zis da, chiar dacă acum câteva etape avea dubii.

Lucrurile nu mergeau din perspectiva rezultatului. Era dezorientat, tu ai 2-0 și pierzi două puncte cu U Cluj, Poli Iași și la UTA Arad faci două cadouri incredibile. Sigur că în momentul ăla ești descumpănit, dar a zis că este 100 la sută, atunci și eu sunt 100 la sută”, a completat patronul Universității Craiova.

Universitatea Craiova ocupă locul doi în clasamentul din play-off-ul SuperLigii, cu 28 de puncte, la egalitate cu Rapid și la o lungime în fața celor de la CFR Cluj.

Marius Șumudică a dezvăluit discuțiile cu Mihai Rotaru

"(n.r: Era o posibilitate să te vedem antrenând în România?) Domnul Rotaru m-a sunat şi mi-a spus că următorul antrenor al Universităţii Craiova va fi Marius Şumudică. Dacă voi fi liber. Eu cu Mihai am o relaţie specială, este prietenul meu.

M-a sunat în urmă cu două-trei săptămâni și mi-a spus că următorul antrenor al Universității Craiova va fi Marius Șumudică. Peste o săptămână, peste două, peste o lună, două, trei... dacă voi fi liber, eu voi fi antrenorul Universității Craiova, așa mi-a zis domnul Rotaru", a spus tehnicianul pentru sursa citată anterior.