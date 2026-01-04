Transferat inexplicabil în toamnă de CFR Cluj după ce Rimini din Serie C nu i-a prelungit contractul, atacantul italian Iacopo Cernigoi (31 de ani împliniți chiar astăzi) nu a demonstrat nimic la ardeleni și va pleca în aceste zile.

După 87 de minute în 5 meciuri din Superligă, Cernigoi va reveni în Serie C din țara natală, informează presa italiană.

Cernigoi are peste 200 de meciuri jucate în Serie C și Serie D, cel mai înalt nivel la care a jucat fiind Serie B (24 de partide și 1 gol, asta acum aproape un deceniu!) - atacantul central nu a convins nici măcar în Serie C: doar 34 de goluri în 190 de meciuri.

Iacopo Cernigoi, în septembrie 2025 din Italia în România, în ianuarie 2026 din România în Italia



”Trento și Cosenza și-au arătat interesul puternic pentru jucător, ambele echipe căutând să se întărească în compartimentul ofensiv.

Afacerea este abia la început, dar după deschiderea ferestrei de transferuri din data de 2 ianuarie situația începe să se schimbe.

Să ne amintim că jucătorul născut în 1995 abia ce a părăsit Italia, în luna septembrie”, a notat Tuttomercatoweb.

Iacopo Cernigoi în fotbalul italian și cum îl prezenta CFR Cluj la 30 de ani: ”Remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora”

