FOTO Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia îl doresc

Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia &icirc;l doresc Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

87 de minute penibile a bifat în acest sezon vârful.

TAGS:
Iacopo CernigoiCFR Clujserie ctrentoCosenza
Din articol

Transferat inexplicabil în toamnă de CFR Cluj după ce Rimini din Serie C nu i-a prelungit contractul, atacantul italian Iacopo Cernigoi (31 de ani împliniți chiar astăzi) nu a demonstrat nimic la ardeleni și va pleca în aceste zile.

După 87 de minute în 5 meciuri din Superligă, Cernigoi va reveni în Serie C din țara natală, informează presa italiană.

Cernigoi are peste 200 de meciuri jucate în Serie C și Serie D, cel mai înalt nivel la care a jucat fiind Serie B (24 de partide și 1 gol, asta acum aproape un deceniu!) - atacantul central nu a convins nici măcar în Serie C: doar 34 de goluri în 190 de meciuri.

Iacopo Cernigoi, în septembrie 2025 din Italia în România, în ianuarie 2026 din România în Italia

”Trento și Cosenza și-au arătat interesul puternic pentru jucător, ambele echipe căutând să se întărească în compartimentul ofensiv.

Afacerea este abia la început, dar după deschiderea ferestrei de transferuri din data de 2 ianuarie situația începe să se schimbe.

Să ne amintim că jucătorul născut în 1995 abia ce a părăsit Italia, în luna septembrie”, a notat Tuttomercatoweb.

Iacopo Cernigoi în fotbalul italian și cum îl prezenta CFR Cluj la 30 de ani: ”Remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora”

Serie B:

1 gol în 24 de meciuri

Serie C:

34 de goluri în 190 de meciuri

Serie D:

18 goluri în 54 de meciuri

”𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤, 𝙄𝙖𝙘𝙤𝙥𝙤 𝘾𝙚𝙧𝙣𝙞𝙜𝙤𝙞! 👋🏻

📢 Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant! 🇱🇻

🇮🇹 Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora. Și la nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini. ⚽

Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru! 🫶🏻”, posta CFR Cluj la momentul transferului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO
&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Tottenham - Sunderland 1-0, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Drăgușin deschide scorul
Tottenham - Sunderland 1-0, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Drăgușin deschide scorul
A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!
A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!
I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare &icirc;n cazul lui Drăgușin
Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare în cazul lui Drăgușin
Fotbalistul &icirc;n cărți pentru Campionatul Mondial din 2026, OUT din Superligă!
Fotbalistul în cărți pentru Campionatul Mondial din 2026, OUT din Superligă!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

Direct &icirc;n primul &rdquo;11&rdquo; la FCSB! Mihai Stoica: &rdquo;Ne-a impresionat pe toți!&rdquo;

Direct în primul ”11” la FCSB! Mihai Stoica: ”Ne-a impresionat pe toți!”

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa &icirc;n Antalya: &bdquo;I s-a anulat zborul&rdquo;

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa în Antalya: „I s-a anulat zborul”

&rdquo;Perla&rdquo; lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: &rdquo;S-a anturat cu cine nu trebuia!&rdquo;

”Perla” lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: ”S-a anturat cu cine nu trebuia!”

Culisele plecării atacantului de la FCSB: &bdquo;Mi-a spus Gigi &icirc;n vară că nu mă mai vrea&rdquo;

Culisele plecării atacantului de la FCSB: „Mi-a spus Gigi în vară că nu mă mai vrea”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



Recomandarile redactiei
I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!
A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!
Tottenham - Sunderland 1-0, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Drăgușin deschide scorul
Tottenham - Sunderland 1-0, ACUM, pe VOYO! Trupa lui Drăgușin deschide scorul
Chivu, pe el! Marea rivală s-a dat la o parte, iar Inter are cale liberă către un star uriaș
Chivu, pe el! Marea rivală s-a dat la o parte, iar Inter are cale liberă către un star uriaș
Fotbalistul &icirc;n cărți pentru Campionatul Mondial din 2026, OUT din Superligă!
Fotbalistul în cărți pentru Campionatul Mondial din 2026, OUT din Superligă!
Alte subiecte de interes
Te-apucă și r&acirc;sul! Ce concurență a avut CFR Cluj pentru atacantul italian care nu a convins &icirc;n Serie C la 30 de ani
Te-apucă și râsul! Ce concurență a avut CFR Cluj pentru atacantul italian care nu a convins în Serie C la 30 de ani
CFR Cluj și-a adus turn de control din Italia! Atacantul de 1,93m a fost școlit la AC Milan
CFR Cluj și-a adus turn de control din Italia! Atacantul de 1,93m a fost școlit la AC Milan
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Staff-ul tehnic al Rom&acirc;niei la EURO 2024! Cine este antrenorul italian ajuns din Serie C la echipa națională
Staff-ul tehnic al României la EURO 2024! Cine este antrenorul italian ajuns din Serie C la echipa națională
C&acirc;t de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
Cât de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!