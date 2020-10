Adi Petre a primit IGNRORE! Ce se intampla cu atacantul roman in Italia, dupa ce a plecat de la FCSB ca sa joace

Petre a inceput viata in Serie B ca titular, dar bucuria n-a tinut decat 45 de minute.

Atat a jucat Petre in meciul cu Citadella, primul de dupa transferul sau in Italia. Atacantul a fost inlocuit la pauza de antrenorul Occhiuzzi la jocul din urma cu o saptamana, apoi uitat pe banca. Jucatorul imprumutat de la FCSB n-a fost jucat niciun minut in etapa intermediara, marti, la 0-0 cu Reggina. Astazi, in partida de pe teren propriu cu Lecce, scenariul s-a repetat. Petre a vazut tot jocul de pe banca, desi Occhiuzzi a inceput meciul cu 2 atacanti si i-a schimbat pe amandoi pe parcursul meciului, deci ar fi avut motive sa apeleze si la roman.

Adi Petre, 22 de ani, a fost cedat la Cosenza pentru un an in schimbul a 50 000 de euro. Echipa italiana are optiune de transfer definitiv pentru 250 000 de euro vara viitoare.