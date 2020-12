Vestea de ULTIMA ORA pe care toate echipele din Liga 1 o asteptau! Cluburile NU vor mai fi obligate sa isi faca echipa de fete! Ce a dus la aceasta decizie

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a sustinut joi o conferinta de presa.

Acesta a vorbit, printre altele, si despre regula conform careia cluburile din Liga 1 vor fi obligate sa isi faca echipa de fotbal feminin.

Burleanu a dezvaluit ca aceasta regula nu va fi instituita in sezonul viitor, din cauza problemelor de selectie generate de pandemia de COVID-19.

"La solicitarea echipelor din Liga 1, Comitetul Executiv a decis sa suspende pe un an de zile decizia infiintarii unei echipe de fotbal feminin de senioare din sezonul urmator pentru toate cluburile din Liga 1.

Continuam in schimb sa aplicam regulamentul atat in zona de licentiere cat si in cea de clasificare a academiilor, dar si in ceea ce priveste categoriile de junioare U15. Motivele care au fost aduse de catre cluburi se refera la lipsa de predictibilitate in ceea ce priveste demararea urmatorului sezon. Sunt mari probleme in ceea ce priveste aria de selectie, acestea au fost argumentele pentru care s-a luat aceasta decizie.

Noi ca si federatie ne dorim in schimb sa putem sa demaram aceste campionate in primavara anului viitor", a declarat Burleanu.