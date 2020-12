ULTIMA ORA! FCSB nu va mai putea juca pe Arena Nationala! Care este cauza si unde ar putea evolua ros-albastrii in ultimul meci al anului

Meciul echipei lui Gigi Becali contra lui Sepsi nu se va disputa pe cel mai mare stadion al tarii.

Motivul care a declansat aceasta situatie este legat de niste defectiuni aparute la acoperisul arenei.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat ca i-a anuntat pe oficialii FCSB-ului in legatura cu aceasta problema si ca le-a propus acestora sa dispute acest meci la baza de pregatire de la Mogosoaia.

"Primaria Capitalei va rezolva problemele la acoperis in cel mai scurt timp, sunt sigur. Am discutat si cu Vali Argaseala, i-am oferit sprijinul pentru ca meciul cu Sepsi sa se dispute in baza sportiva de la Mogosoaia.

E adevarat ca suferim si la mentenanta gazonului. Ultimele investitii la nivel de infrastructura in Romania au fost realizate in anii '70, ne-a lipsit acest know-how de cum trebuie mentinute si puse in valoarea stadioanele", a spus presedintele FRF intr-o conferinta de presa.