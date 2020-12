BREAKING NEWS | Anunt URIAS pentru Ianis Hagi! O echipa din optimile Champions League e gata sa il transfere! Antrenorul il doreste: "Se descurca excelent cu mingea"

Ianis Hagi si-a pierdut postul de titular la Glasgow Rangers, insa ar putea prinde un transfer incredibil.

Ianis Hagi si-a pierdut de aproximativ doua luni postul de titular la Glasgow Rangers si tot mai multe echipe si-au manifestat interesul pentru mijlocasul roman.

Printre acestea s-a vehiculat si numele Sevillei, calificata in optimile Champions League.

Jurnalistii spanioli au venit cu noi informatii despre interesul antaluzilor pentru Ianis Hagi si acestia spun ca inclusiv antrenorul Julen Lopetegui insista pentru transferul romanului:

"Julen Lopetegui crede si el ca Sevilla ar avea de castigat prin transferul lui Ianis Hagi, un mijlocas care se descurca excelent cu mingea la picior, cu pase filtrante, un suteur excelent cu ambele picioare", se arata pe site-ul fichajes.net.

Ianis Hagi este dorit cu insistenta la la Sevilla de directorul clubului, celebrul Monchi.

Doua goluri si opt pase decisive are Ianis in cele 21 de meciuri jucate pentru Rangers in acest sezon.