FCSB, în derivă! Încă o dată. Iată cum s-a încheiat prima repriză a meciului cu Feyenoord pentru campioana României, o echipă de nerecunoscut, dacă facem comparația cu ce au arătat bucureștenii, în campania anterioară.

În fața unor tribune cu multe locuri goale, FCSB a început excelent partida, după reușita lui Ngezana, după un corner, în minutul 11. Din păcate pentru gazde, ce a urmat, în continuarea primelor 45 de minute, a fost un coșmar pentru ei!

Feyenoord nu numai că a egalat, dar chiar a preluat conducerea, având 2-1 la pauză. Tengstedt (41) și Timber (44) au înscris două goluri aproape identice: centrare la colțul lung, iar omul nemarcat a înscris cu capul, la bara a doua!

La golul de 1-1, au gafat Șut și Ngezana, care amândoi au ținut același jucător al olandezilor, lăsându-l liber pe Tengstedt. Trei minute mai târziu, cuplul Lixandru – Radunovic a fost depășit de fază, iar Timber a profitat de această eroare, alta, în apărarea roș-albaștrilor.

În mod cert, Ngezana, Șut, Lixandru și Radunovic vor fi pomeniți, în „analiza“ lui Becali de după meci, mai ales că cei patru sunt printre „clienții“ săi, criticați, în mod repetat, de la începutul acestui sezon.

