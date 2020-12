BREAKING NEWS | Edinson Cavani si-a aflat PEDEAPSA dupa ce a fost acuzat de RASISM! Cat timp la lipsi de pe teren

Edinson Cavani a fost acuzat de rasism dupa un comentariu facut pe retelele de socializare.

Atacantul transferat de Manchester United a fost implicat intr-un incident neplacut dupa partida Southampton 2-3 Manchester United.

Cavani a intrat atunci in startul reprizei secunde si reusea sa inscria dubla care ii aducea victoria lui Manchester United. La finalul duelului, uruguayanul a fost felicitat pe Instagram de un apropiat si acesta i-a raspuns cu mesajul: "Gracias Negrito."

Cavani a fost pus sub investigatie, iar astazi a venit raspunsul din partea Federatiei Engleze de Fotbal.

Uruguayanul a primit o suspendare de trei meciuri.

"Edinson Cavani a fost acuzat de conduita necorespunzatoare si pentru incalcarea regulilor, in legatura cu o postare de pe retelele sociale, in data de 29 noiembrie 2020. Un comentariu postat pe pagina de Instagram a jucatorului de la Manchester United a fost considerat insultator/abuziv/necorespunzator. Comentariul constitua o incalcare grava, intrucat facea referire la o expresie de culoare/rasa/origine etnica.

Atacantul are dreptul pana luni, 4 ianuarie 2021, sa ofere un raspuns referitor la acuzatie", se arata in comunicatul FA, potrivit The Sun.