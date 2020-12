EXCLUSIV | BREAKING NEWS: ESPN a revenit dupa mesajul UMILITOR la adresa Romaniei: "Sunt niste incuiati, departe de Europa!" Ce au putut sa spuna pe post dupa mesajul transmis de www.sport.ro

Jurnalistii ESPN au revenit cu precizari pe post dupa remarcile nepotrivite facute la adresa Romaniei cu cateva zile in urma.

Dupa 'scandalul Coltescu', Jose Ramon Fernandez, unul dintre cei mai cunoscuti experti din America, a facut cinebtaruu absurde la adresa Romaniei. Invitat la ESPN Deportes, Fernandez a spus ca "romanii nu inteleg asta [rasismul]. Sunt oameni foarte incuiati [face un gest cu mainile], sunt foarte departe de blocul central european. Ei gandesc la fel ca in trecut, e foarte dificil [si-a insotit din nou mesajul cu gesturi ample facute cu mainile]“.

Dupa cum se poate vedea in clipul obtinut de www.sport.ro, moderatorul il aproba, iar Fernandez isi intareste spusele cu mai multe gesturi lipsite de respect.

Parerea proasta a jurnalistilor ESPN despre Romania a tinut doar cateva zile.

La solicitarea www.sport.ro, ESPN a revenit pe post cu precizari din partea celor doi. Fernanez si moderatorul emisiunii si-au cerut scuze si s-au transformat peste noapte in mari fani ai sportului din Romania, ai Bucurestiului si ai vedetelor Hagi si Nadia Comaneci.



Discursul (penibil si de aceasta data) a fost urmatorul:

Moderator: Sa mergem la o tema serioasa. Vrem sa ne cerem scuze poporului roman. Daca un comentariu facut de noi i-a jignig... "

Fernandez: Asa e!

Moderator: Nu am vrut sa generalizam!

Fernandez: Sigur ca nu! Arbitrul era roman. Ideea nu era sa acuzam tara. Tara e diferita. Am avut sansa de a-i lua interviu Nadiei Comaneci, lui Hagi, tu i-ai luat interviu!

Moderator: Da, da!

Fernandez: Sunt campioni mari din gimnastica! I-am avut invitati. Ne cerem scuze in fata romanilor. Am vrut sa semnalam o atitudine rasista. Cunosc orasul Bucuresti, am fost acolo, e foarte frumos. Imi cer scuze deschis, public.

Moderator: Imbratisari poporului roman!