I-au criticat pe fotbalisti ca nu accepta reducerile salariale, acum sunt fortati sa se sacrifice! Anuntul venit din Anglia 

Analistii sportivi celebri din Anglia vor sa isi caute dreptatea in instanta, daca le vor fi micsorate sau anulate remuneratiile pe perioada coronavirusului.

Comentatorii si analistii sportivi celebri de la BT Sport au amenintat ca vor da televiziunea in judecata, daca li se vor reduce remuneratiile pe durata pauzei generata de coronavirus. Meciurile televizate si emisiunile sportive au fost anulate sau rarite pe timpul pandemiei, iar multi risca sa nu mai fie platiti cu banii promisi pentru restul sezonului. Printre cei aflati in pericol de a ramane neplatiti sunt si cele mai cunoscute figuri ale postului, fostii fotbalisti Gary Lineker, Michael Owen, Chris Sutton, Steve MCManaman, Owen Hargreaves, Robbie Savage, Rio Ferdinand, Glenn Hoddle, Martin Keown, Harry Redknapp, John Hartson, Paul Ince, Ally McCoist si Jermaine Jenas.

Discutiile dintre cele doua parti au avut loc in ultimele 10 zile, dar nu s-a ajuns deocamdata la o intelegere, ambele tabere nefiind de acord cu un compromis major. De obicei, acestia primeau banii la finalul sezonului indiferent ca isi indeplineau numarul de emisiuni si ore trecute in contract sau nu, dar, odata cu intreruperea competitiilor, numarul emisiunilor a fost redus drastic, asa ca BT Sport i-a informat deja ca anul acesta nu va proceda la fel. Situatia este asemanantoare si la alte televiziuni britanice, grav afectate de aceasta pauza. In ultimele saptamani, multi fosti fotbalisti deveniti analisti sportivi au indemnat jucatorii activi din Premier League sa isi ajute cluburile in aceasta perioada grea si sa accepte o diminuare temporara a salariilor pana la stingerea pandemiei de Covid-19, dar acum a venit randul lor sa faca acest pas si sa isi ajute televiziunile.