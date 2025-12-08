Deși distanța față de locurile care asigură prezența în "masa bogaților" pune o presiune uriașă pe campioană, Dragomir merge pe mâna bucureștenilor pentru o revenire spectaculoasă în ultimele etape. În schimb, situația rivalei CFR Cluj, aflată și mai jos în clasament, pe locul 11, i se pare una fără ieșire.



"Cred că Steaua, că pentru mine FCSB e suta la suta Steaua, că știu cum s-a întâmplat, cred că ar putea să intre, dar CFR-ul e aproape imposibil", a spus Dumitru Dragomir.



"Mergem la Mondiale pe dracu"



Dincolo de calculele pentru play-off, Dragomir a lansat un atac dur la adresa modului în care este gestionat sportul în România. Acesta nu vede nicio șansă de redresare rapidă și exclude posibilitatea ca echipa națională să ajungă la un turneu final din SUA.



"Ca-n ultimii 20 de ani, dezastru în tot sportul. Nimeni, nimeni, nimeni nu ajută sportul românesc. Fotbal mai avem? Mai avem pe dracu. Mergem la mondiale? E, mergem pe dracu. Nu mergem la niciun mondial", a mai spus Dragomir.

