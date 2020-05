"NU cred ca putem organiza evenimente pana in septembrie!" Un faimos sportiv roman este grav afectat de pandemia de CORONAVIRUS

Chiar daca masurile de preventie pentru coronavirus se vor relaxa in 15 mai, mai avem de asteptat pentru evenimente cu public.

Benny Adegbuyi, faimosul luptator roman de K1, este foarte afectat de pandemia de coronavirus deoarece lupta sa cu Badr Hari s-a amanat. Meciul de vis pentru luptatorul roman nu a mai putut avea loc si se asteapta o noua data pentru batalia istorica.

"Evident ca lupta mea cu Badr Hari se amana, pana in septembrie nu cred ca putem organiza evenimente. Ar fi foarte urat sa ma bat cu Badr fara public deoarece am pierde principala satisfactie. Nu e aceeeasi emotie si nu e la fel de frumos.", a declarat Benny la PRO X.

Luptatorul roman este pe locul 3 in clasamentul Glory si asteapta o noua sansa pentru centura detinuta de Rico Verhoeven. Se antreneaza in izolare pentru a ramane in forma si are un partener inedit: pe fiul sau de 4 ani.

"Fiului meu ii plac luptele mele, ma urmareste. Ieri ne-am antrenat impreuna, mai mult in joaca si am vazut ca prinde repede. Este destul de greu sa ma mentin in forma, incerc sa fac minim un antrenament pe zi, dar nu e acelasi lucru ca in sala.", a adaugat Benny.