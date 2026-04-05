Starea lui Mircea Lucescu s-ar fi înrăutățit, după infarctul miocardic acut suferit în urmă cu două zile (3 aprilie).

Fostul selecționer al naționalei României leșinase în timpul unei ședințe de pregătire de dinaintea meciului amical cu Slovacia și a fost luat de ambulanță, de la baza din Mogoșoaia, și dus la Spitalul Universitar din București.

Turcii, reacție promptă după aflarea veștilor despre Mircea Lucescu

Presa din Turcia a preluat comunicatul dat în dimineața acestei zile (duminică) și a scris despre starea de sănătate a fostului selecționer al naționalei semilunii.

„Vești proaste de la Mircea Lucescu! A fost internat la terapie intensivă”, a titrat Hurriyet.

Apoi, reputat publicație din Turcia a oferit detalii despre starea de sănătate a antrenorului.

„Antrenorul român Mircea Lucescu a fost internat la terapie intensivă la spital, unde este tratat pentru o tulburare de ritm cardiac.

Un comunicat al Spitalului Universitar București precizează că starea lui Lucescu, în vârstă de 80 de ani, s-a agravat peste noapte din cauza unei tulburări de ritm cardiac accentuate și că acesta nu răspundea la tratament, fiind transferat la terapie intensivă.”, a mai scris publicația turcă.

Comunicat SUUB, duminică dimineață

”Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenției publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție.

Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, se arată în comunicatul pus la dispoziție presei.

Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în weekendul după confruntarea cu Turcia de la Istanbul, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, pierdută cu 1-0 pe ”Beșiktaș Park”.

Din cauza problemelor medicale, ”Il Luce” nu a putut să stea pe bancă la meciul amical cu Slovacia, unde prezent a fost secundul său, Jerry Gane.

Vineri, când ar fi trebuit să fie externat, a suferit în dimineața acelei zilei un infarct miocardic acut.