Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, fusese resuscitat vineri și se afla sub observație medicală, urmând să fie externat.

În timpul unor analize de rutină, starea sa s-a agravat brusc, iar medicii au fost nevoiți să intervină de urgență.

Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat! A fost transferat de urgență la ATI

Potrivit Antena3 CNN, în cursul nopții, Mircea Lucescu a suferit mai multe aritmii cardiace severe.

Medicii au încercat să îl stabilizeze, însă starea sa a necesitat transferul la secția de Terapie Intensivă (ATI), unde este monitorizat permanent.

Mircea Lucescu ar fi fost resuscitat de trei ori și i s-ar fi efectuat un examen de angiografie pentru a verifica dacă are arterele coronariene blocate.

Comunicatul transmis de Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul in secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public daca situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea si demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.