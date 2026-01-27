Potrivit imaginilor de pe camera de bord a unui autovehicul, șoferul microbuzului ar fi încercat o depășire și a intrat în coliziune cu o autocisternă care circula pe banda opusă.

Microbuzul, cu capacitatea de 8+1 locuri, transporta zece suporteri ai campioanei Greciei, aflați în drum spre Lyon, acolo unde echipa antrenată de Răzvan Lucescu urmează să joace joi în grupa principală a Europa League.

Un microbuz care transporta suporteri ai lui PAOK Salonic a fost implicat într-o coliziune violentă cu un TIR și o autocisternă. Accidentul s-a sortat cu șapte persoane care și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite.

Basarab Panduru, semnal de alarmă după ultimul meci al Universității Craiova: „Nu au nevoie să facă asta!

Edi Iordănescu, dat pe spate de o echipă din Superliga: „Cea mai competitivă!”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Au sosit imediat echipajele SMURD

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a confirmat că la fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență, inclusiv autospeciale de descarcerare și echipaje SMURD.



Șapte persoane au fost declarate decedate la locul accidentului, iar alte trei victime au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.



„În jurul orei 13.05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).



În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism. Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 7 persoane decedate la fața locului.



Totodată, altor două persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital. Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire. Misiunea este în dinamică”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș.



Presa din Grecia anunță că șase dintre persoanele decedate erau suporteri ai lui PAOK, cea de-a șaptea victimă fiind șoferul microbuzului. Potrivit Gazzetta.gr, o delegație a ambasadei Greciei s-a deplasat de urgență la locul tragediei.

