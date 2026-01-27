FOTO ȘI VIDEO Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți

Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți Stiri
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. 

Un microbuz care transporta suporteri ai lui PAOK Salonic a fost implicat într-o coliziune violentă cu un TIR și o autocisternă. Accidentul s-a sortat cu șapte persoane care și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite.

Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți

Microbuzul, cu capacitatea de 8+1 locuri, transporta zece suporteri ai campioanei Greciei, aflați în drum spre Lyon, acolo unde echipa antrenată de Răzvan Lucescu urmează să joace joi în grupa principală a Europa League. 

Potrivit imaginilor de pe camera de bord a unui autovehicul, șoferul microbuzului ar fi încercat o depășire și a intrat în coliziune cu o autocisternă care circula pe banda opusă.

În urma impactului, vehiculul a fost proiectat în afara carosabilului și a fost distrus aproape complet. VEZI FOTO

  • Screenshot 2026 01 27 172326
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Au sosit imediat echipajele SMURD

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a confirmat că la fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență, inclusiv autospeciale de descarcerare și echipaje SMURD. 

Șapte persoane au fost declarate decedate la locul accidentului, iar alte trei victime au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

„În jurul orei 13.05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism. Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 7 persoane decedate la fața locului.

Totodată, altor două persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital. Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire. Misiunea este în dinamică”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș.

Presa din Grecia anunță că șase dintre persoanele decedate erau suporteri ai lui PAOK, cea de-a șaptea victimă fiind șoferul microbuzului. Potrivit Gazzetta.gr, o delegație a ambasadei Greciei s-a deplasat de urgență la locul tragediei.

