Iranul „fierbe“. Chiar dacă protestele sângeroase, care au ținut aproape 20 de zile și au produs mii de victime, s-au oprit pentru moment, în continuare, țara e în pragul exploziei.

Explicația e simplă: problemele economice, sociale și politice ale Iranului sunt tot acolo. De nerezolvat toate! Și oamenii furioși sunt tot acolo. Doar că acum sunt și mai înverșunați, dar și mai hotărâți să scape de dictatorii care au pus stăpânire pe țară, după Revoluția Islamică din 1979. Vorbim, așadar, de 47 de ani de opresiune și uciderea oamenilor nevinovați cu sânge rece.

Adunările mari, interzise. Meciurile de fotbal cu porțile închise

După ce a „măcelărit“ mii de protestatari, regimul de la Teheran a instaurat un fel de Lege Marțială. În variantă nedeclarată, ce-i drept. Realitatea de la „firul ierbii“ vorbește însă de la sine.

Pe străzile orașelor iraniene, marile adunări sunt strict interzise. Iar oamenii regimului sunt prezenți peste tot cu arma la vedere. Scopul? Efectele intimidării să fie maxime.

În acest peisaj dezolant, meciurile de fotbal din campionatul intern s-au reluat. Dar cu măsuri speciale de securitate. În primul rând, toate evenimentele sportive, deci și partidele de fotbal, sunt organizate cu porțile închise. Mai mult decât atât, echipele populare au fost obligate să joace în orașe mai mici, unde situația poate fi controlată mult mai ușor.

Spre exemplu, astăzi, meciul Esteghlal Teheran – Esteghlal Khuzestan s-a desfășurat la... Yazd! La peste 620 de kilometri de capitala Teheran, unde ar fi trebuit să aibă loc această confruntare. Iar imaginile de mai jos, cu fotbaliștii celor două formații jucând, în fața unor tribune goale, vorbesc de la sine.

