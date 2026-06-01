Duminică seară au avut loc scene șocante în fotbalul sud-american. 

În timpul partidei dintre Portoviejo și El Nacional din liga secundă a Ecuadorului s-a petrecut un moment greu de imaginat, cel puțin în fotbalul european. 

Un jucător al celor de la Portoviejo s-a resimțit în urma unui duel și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În cele din urmă, medicii ajunși pe gazon au constatat că jucătorul nu mai poate continua partida. Fotbalistul a fost așezat pe targă, iar targa a fost montată pe cartul cu care echipa medicală a pătruns pe gazon.

În acest timp, Edison Caicedo, coechipier cu jucătorul accidentat, se afla la marginea terenului și primea indicații de la antrenorul său. Când cartul medical a trecut prin zona băncii tehnice, Caicedo s-a întors și a intrat pe traiectoria mașinuței, care nu l-a putut evita pe fotbalist.

Cartul l-a lovit pe Edison Caicedo, care s-a prăbușit pe gazon, în timp ce antrenorul gesticula nervos la șoferul ”ambulanței”, care și-a cerut iertare că l-a lovit pe fotbalist.

Deși părea că a fost o accidentare serioasă, Caicedo și-a revenit rapid și a putut încheia meciul pe teren. 

Portoviejo a învins-o pe El Nacional cu scorul de 1-0.

