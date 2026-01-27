„Diavolii roșii” au reușit o surpriză de proporții și au învins-o pe Arsenal, formația de pe primul loc din Premier League, chiar la ea acasă.

Reușitele lui Manchester United au fost semnate de Mbeumo (37'), Dorgu (50') și Cunha (87'), în timp ce „tunarii” au punctat prin autogolul lui Martinez (29') și Merino (84').

Veste proastă pentru Michael Carrick! Fotbalistul este OUT



Cu toate că a obținut o victorie imensă pe „Emirates Stadium”, Michael Carrick a primit o veste proastă.

Laurie Whitwell, jurnalist al publicației The Athletic, a anunțat că Patrick Dorgu a suferit o întindere musculară în partida cu Arsenal și nu va fi disponibil pentru următoarele două luni.

Fundașul stânga danez a devenit om de bază la Manchester United și abia ce marcase un super gol în poarta liderului din Premier League, dar din păcate pentru Carrick nu se va putea baza pe el o perioadă îndelungată.

Trei goluri și trei pase decisive în 24 de meciuri sunt cifrele lateralului danez în tricoul lui Manchester United în actuala stagiune.

Patrick Dorgu este cotat la 30 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrk.com.

