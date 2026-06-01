Directorul general Jesper Fredberg schimbă liniile în conducerea sportivă

Sampdoria a terminat sezonul pe locul al 13-lea în Serie B, dar a avut mari emoții în privința salvării de la retrogradare, având cu doar trei puncte mai mult decât Sudtirol, formația care a jucat play-off-ul de supraviețuire în divizia secundă contra lui Bari (0-0, 0-0 / Bari a retrogradat în Serie C). Pentru echipa din Liguria urmează o perioadă de mari schimbări administrative și de lot.

Il Secolo XIX scrie că directorul general Jesper Fredberg s-a înțeles deja cu Lorenzo Ariaudo (36 de ani) pentru preluarea funcției de director tehnic, în timp ce Americo Branco (35 de ani) are prima șansă pentru a deveni noul director sportiv, iar clubul caută și un nou director de scouting, un candidat de top fiind Mikkel Hemmersam (48 de ani).

Lorenzo Ariaudo a jucat la Juventus, Cagliari, Sassuolo, Genoa, Empoli, Frosinone, Alessandria și Novara, și a fost team manager la Sampdoria, începând cu august 2023. Americo Branco a lucrat pentru Olhanense (director sportiv), Coimbra (director sportiv), Tondela (director sportiv) și Fortuna Sittard (director peste departamentele sportiv și de scouting, director sportiv). Mikkel Hemmersam a fost sub contract cu FC Copenhaga (coordonator scouting juniori), Nordsjaelland (director sportiv), Anderlecht (director sportiv academie) și lucrează acum la Vejle BK (director sportiv).

De asemenea, pentru rolul de antrenor principal este dorit Pepijn Lijnders (43 de ani), care le-a pregătit pe NEC Nijmegen (2018) și RB Salzburg (2024) și a fost secundul lui Brendan Rodgers și Jurgen Klopp la Liverpool (2014-2018, 2018-2024) și Pep Guardiola la Manchester City (2025-2026).

Sampdoria, fostă campioană a Italiei și finalistă a CCE

Unione Calcio Sampdoria este un club înființat în 1946, care evoluează pe Stadio Comunale Luigi Ferraris din Genova (33.305 locuri). Echipa a evoluat timp de 66 de sezoane în Serie A, iar în palmaresul său se găsesc un titlu de campioană (1990-1991), patru trofee Coppa Italia (1984-1985, 1987-1988, 1988-1989, 1993-1994), Supercoppa Italiana (1991), o finală de Cupa Campionilor Europeni (1991-1992), Cupa Cupelor (1989-1990 / + finala în 1988-1989), Wembley International Tournament (1990, 1991, 1992), Trofeo Bortolotti (1998, 2006), Amsterdam Tournament (1988) și Joan Gamper Trophy (2012). Principala rivalitate este cu Genoa CFC, cu care împarte arena și dispută Derby della Lanterna.

Foto - Getty Images