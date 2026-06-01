Mihai Stoica, reacție ironică la adresa lui Ngezana: „Și Moș Crăciun a zis că va coborî pe horn”

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a clarificat situația medicală a fundașului central sud-african.

Prezent la fazele finale ale Cupei Duckadam, un turneu dedicat copiilor și organizat în memoria legendarului portar, oficialul roș-albaștrilor a oferit detalii despre problemele de lot. Subiectul principal a fost Siyabonga Ngezana, fundașul central în vârstă de 28 de ani, care a decis să se opereze din cauza unei probleme mai vechi la menisc. Jucătorul s-a confruntat cu această accidentare în repetate rânduri pe parcursul lunilor trecute.

Decizia stoperului l-a lăsat indiferent pe Mihai Stoica. Oficialul FCSB a transmis că o altă abordare (dacă s-ar fi operat de la început) l-ar fi putut ajuta pe fotbalist să participe la turneul final alături de echipa sa națională.

„Și Moș Crăciun ne-a spus că va coborî pe horn, dar nu aveam horn. Nu mai vreau să mă gândesc la asta. Dacă el asculta, poate nu eram unde eram. Nu suntem foarte rău, dar puteam fi foarte rău. El ar fi fost la echipa națională și era titular la meciul de deschidere al Campionatului Mondial”, a spus oficialul.

Planurile pentru defensivă

Mihai Stoica a vorbit și despre alte puncte de interes, confirmând discuțiile apărute în spațiul public. Întrebat despre posibila aducere a lui Kennedy Boateng, fostul apărător al celor de la Dinamo, el a negat existența unor negocieri avansate, însă a subliniat interesul patronului: „Nu a existat nicio discuție. Acum... Gigi a auzit întâmplător că este liber și este interesat de Kennedy Boateng”.

În ceea ce privește flancul drept al apărării, concurența se anunță acerbă: „Fundașul dreapta este aproape rezolvat, dar va fi concurență mare acolo. La momentul ăsta Pantea și Cercel sunt în lot, Crețu va primi, probabil, o propunere de prelungire și vine și cel pe care l-am remarcat noi”, a mai spus MM.

