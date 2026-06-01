Mihai Stoica, reacție ironică la adresa lui Ngezana: „Și Moș Crăciun a zis că va coborî pe horn”

Prezent la fazele finale ale Cupei Duckadam, un turneu dedicat copiilor și organizat în memoria legendarului portar, oficialul roș-albaștrilor a oferit detalii despre problemele de lot. Subiectul principal a fost Siyabonga Ngezana, fundașul central în vârstă de 28 de ani, care a decis să se opereze din cauza unei probleme mai vechi la menisc. Jucătorul s-a confruntat cu această accidentare în repetate rânduri pe parcursul lunilor trecute.

Decizia stoperului l-a lăsat indiferent pe Mihai Stoica. Oficialul FCSB a transmis că o altă abordare (dacă s-ar fi operat de la început) l-ar fi putut ajuta pe fotbalist să participe la turneul final alături de echipa sa națională.

„Și Moș Crăciun ne-a spus că va coborî pe horn, dar nu aveam horn. Nu mai vreau să mă gândesc la asta. Dacă el asculta, poate nu eram unde eram. Nu suntem foarte rău, dar puteam fi foarte rău. El ar fi fost la echipa națională și era titular la meciul de deschidere al Campionatului Mondial”, a spus oficialul.