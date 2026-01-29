Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit: ”Nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă!”

După o manevră reușită de depășire, microbuzul în care cei zece greci se aflau a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un tir care circula regulamentar din sens opus.

Unul dintre supraviețuitorii accidentului din Timiș a acordat un interviu în presa greacă în care a vorbit despre momentele de dinaintea impactului, dar și despre starea în care se află el și ceilalți doi supraviețuitori în momentul de față.

Tânărul care s-a ales doar cu câteva fracturi în urma impactului a mărturisit că nu știe cum s-a produs accidentul având în vedere că șoferul avea suficient timp la dispoziție pentru a vira la dreapta și pentru a evita impactul cu tirul. În cursul zilei de miercuri, un alt supraviețuitor al accidentului a transmis că totul s-a produs din cauza unei erori la sistemul ”lane assist”, care ar fi blocat volanul microbuzului.

”Nu știu ce s-a întâmplat, nu eu conduceam. Sunt bine, din moment ce vorbim. În acest moment eu îmi plâng prietenii, astăzi este zi de doliu. Nu mă interesează ce declarații au fost date, nu știu ce s-a spus.

A fost un accident grav. Suntem trei supraviețuitori, eu și alți doi care se află în spital, iar șapte persoane au murit. Sunt singur într-un salon, nu știu română, nu știu bine nici engleza. Întâmplător le-am auzit vocile când treceam cu căruciorul ca să fac un RMN și știu cel puțin că sunt în viață.

Au avut o noapte stabilă în ceea ce privește evoluția stării lor, iar când i-am întrebat astăzi pe medici cum sunt prietenii mei, mi-au spus lucruri bune. Este foarte posibil ca mâine să plecăm toți cu avionul.

Am câteva fracturi, câteva oase rupte. Îmi amintesc totul, nu mi-am pierdut cunoștința nici măcar o clipă. Nu sunt sigur cum s-a ajuns la acel impact. Probabil ați văzut și voi videoclipul. Avea timp să meargă la dreapta și să nu se întâmple nimic. Din Edessa am închiriat dubița, șoferul a mers să o ia de acolo și ne-a luat pe toți din Salonic.

Eram șase persoane din Imathia, iar ceilalți erau din alte zone. Ne-am întâlnit toți într-un punct comun unde am stabilit. Eram ca frații, suntem prieteni foarte apropiați”, a spus unul dintre supraviețuitori, conform Gazzetta.gr.

