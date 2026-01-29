Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit: ”Nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă!”

Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit: "Nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă!"
Data publicarii:
Data actualizarii:

Șapte suporteri greci ai lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, și-au pierdut viața în urma unui tragic accident de circulație produs în județul Timiș, în timp ce se îndreptau spre Franța, pentru meciul cu Olympique Lyon.

PAOK Salonic Razvan Lucescu accident Timis microbuz greci
După o manevră reușită de depășire, microbuzul în care cei zece greci se aflau a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un tir care circula regulamentar din sens opus.

Unul dintre supraviețuitorii accidentului din Timiș a rupt tăcerea

Unul dintre supraviețuitorii accidentului din Timiș a acordat un interviu în presa greacă în care a vorbit despre momentele de dinaintea impactului, dar și despre starea în care se află el și ceilalți doi supraviețuitori în momentul de față.

Tânărul care s-a ales doar cu câteva fracturi în urma impactului a mărturisit că nu știe cum s-a produs accidentul având în vedere că șoferul avea suficient timp la dispoziție pentru a vira la dreapta și pentru a evita impactul cu tirul. În cursul zilei de miercuri, un alt supraviețuitor al accidentului a transmis că totul s-a produs din cauza unei erori la sistemul ”lane assist”, care ar fi blocat volanul microbuzului.

Nu știu ce s-a întâmplat, nu eu conduceam. Sunt bine, din moment ce vorbim. În acest moment eu îmi plâng prietenii, astăzi este zi de doliu. Nu mă interesează ce declarații au fost date, nu știu ce s-a spus.

A fost un accident grav. Suntem trei supraviețuitori, eu și alți doi care se află în spital, iar șapte persoane au murit. Sunt singur într-un salon, nu știu română, nu știu bine nici engleza. Întâmplător le-am auzit vocile când treceam cu căruciorul ca să fac un RMN și știu cel puțin că sunt în viață.

Au avut o noapte stabilă în ceea ce privește evoluția stării lor, iar când i-am întrebat astăzi pe medici cum sunt prietenii mei, mi-au spus lucruri bune. Este foarte posibil ca mâine să plecăm toți cu avionul.

Am câteva fracturi, câteva oase rupte. Îmi amintesc totul, nu mi-am pierdut cunoștința nici măcar o clipă. Nu sunt sigur cum s-a ajuns la acel impact. Probabil ați văzut și voi videoclipul. Avea timp să meargă la dreapta și să nu se întâmple nimic. Din Edessa am închiriat dubița, șoferul a mers să o ia de acolo și ne-a luat pe toți din Salonic.

Eram șase persoane din Imathia, iar ceilalți erau din alte zone. Ne-am întâlnit toți într-un punct comun unde am stabilit. Eram ca frații, suntem prieteni foarte apropiați”, a spus unul dintre supraviețuitori, conform Gazzetta.gr.

