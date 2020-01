"Nu vreau sa fiu sotia lui!" Sunt impreuna de 10 ani, dar NU au facut pasul cel mare! Primele declaratii ale Shakirei despre casatoria cu Pique

Cantareata de origine columbiana este una dintre cele mai de succes din lume, cu piese in engleza si spaniola. A castigat 3 premii Grammy, 11 trofee Latin Grammy, iar averea ei ajunge undeva la 350 de milioane de dolari.



Shakira si Pique s-au cunoscut dupa ce au aparut in acelasi videoclip al cantaretei, pentru imnul Campionatului Mondial din Africa de Sud, "Waka waka". Cantareata a declarat ca a fost imediat atrasa de el, iar cineva le-a facut cunostinta. Cei doi sunt intr-o relatie din 2010 si au impreuna doi copii, Milan si Sasha.

Cu toate astea, unul dintre cele mai frumoase si stabile cupluri nu a facut inca pasul cel mare. Shakira a oferit un interviu sincer, alaturi de iubitul sau, in care a vorbit despre casatorie.

"Nu suntem casatoriti. Sa fiu sincera, ma sperie ideea de casatorie. Nu vreau sa ma vada ca pe "sotie". Prefer sa ma vada ca pe iubita.

Iubita lui. Este ca un fruct putin interzis, stiti? Vreau sa mearga in continuare pe varfurile degetelor. Vreau sa creada ca absolut totul este posibil, in functie de comportamentul lui", a declarat Shakira.

Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything's possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ