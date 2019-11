Tenis IN, fotbal OUT | Cupa Davis inaintea Barcelonei? Gerard Pique, in pericol sa nu fie inclus in lot pentru meciul cu Leganes

Gerard Pique ar putea fi lasat in afara lotului Barcelonei din cauza rolului important pe care il are in organizarea Cupei Davis.

Cupa Davis a ajuns in faza finala competitionala, in acest weekend desfasurandu-se atat semifinalele, cat si marea finala. In semifinale, Spania se va duela cu Marea Britanie, iar Canada cu Rusia.

Gerard Pique ar putea sa nu fie inclus in lotul Barcelonei pentru deplasarea cu Leganes, intrucat fundasul catalanilor este ocupat cu organizarea Cupei Davis la Madrid.

Ernesto Valverde a vorbit despre aceasta problema la conferinta de presa premergatoare meciului din etapa a 13-a din La Liga, partida care va debuta sambata la ora 14:00.

Ernesto Valverde: „Trebuie sa il lasam pe Pique sa isi faca treaba.”



„Am vorbit cu el despre aceasta problema si il vad concentrat. Daca nu cred ca este suficient de prezent mental, voi alege pe altcineva sa joace in locul sau. Daca ajunge in stare buna, va fi inclus in lot. Are treburi de rezolvat in afara fotbalului. Fotbalistii sunt des blamati pentru ca nu fac nimic altceva exceptand fotbalul si ca ar sti doar fotbal. Trebuie sa il lasam sa isi faca treaba. Sambata avem un meci important. Avem multe meciuri dificile in perioada urmatoare. Vom avea nevoie sa fim foarte concentrati incepand cu luna ianuarie, vom depinde foarte mult de rezultatele pe care le obtinem in aceasta luna,” a declarat antrenorul Barcelonei, Ernesto Valverde.

Gerard Pique si compania Kosmos vor investi 3 miliarde de dolari in Cupa Davis in urmatorii 25 de ani, dar debutul aparatorului gruparii catalane in lumea tenisului nu a fost intampinat doar cu feedback pozitiv. Alize Cornet, castigatoare a Fed Cup in acest an l-a intrebat pe Twitter daca a vazut vreodata un meci de Cupa Davis, jucatorii - printre care si Rafael Nadal insusi - s-au plans cu privire la orarul intarziat al meciurilor, iar aplicatiile mobile ale competitiei au oferit numeroase informatii eronate pe parcursul acestei saptamani.