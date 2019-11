REACTIA LUI PIQUE dupa finalul primei editii de Cupa Davis cu noul format: „Sunt constient ca vom pierde bani.” 

Gerard Pique a fost incantat de evolutia liderului ATP, Rafael Nadal la prima editie a Cupei Davis manageriata de fundasul Barcelonei.

In calitate de organizator al Cupei Davis 2019, Gerard Pique a tinut un discurs elogiativ la adresa lui Rafael Nadal la finalul ultimei competitii relevante a anului in tenisul masculin.

„Nadal merita toate laudele, a avut un parcurs perfect aici. A fost o competitie stralucita pentru el,” a spus fundasul Barcelonei, care a evoluat sambata - in ziua semifinalelor - pentru FC Barcelona in victoria cu 2-1 de pe terenul echipei Leganes.

Gerard Pique: „Sunt constient ca vom pierde bani in primii ani.”



Aparatorul echipei catalane s-a declarat multumit de noul format, spunand: „Inainte, doar doua tari erau interesate de finala, acum turneul final reuneste interesul a 18 tari, pret de o saptamana. Intotdeauna mi-au placut sporturile si am urmarit mereu tenisul indeaproape,” a relatat sotul Shakirei.

„Inainte lumea trebuia sa joace patru saptamani in aceasta competitie, iar acum timpul competitional s-a redus la una. Tatal meu a crezut ca e imposibil sa schimb formatul Cupei Davis. Sunt constient ca vom pierde bani in primii ani, iar din al patrulea an asteptarile noastre vor deveni mai mari. Este vorba de un proiecte de 25 de ani,” a conchis Gerard Pique.

Rafael Nadal a bifat pentru Spania opt victorii la aceasta editie a Cupei Davis, dintre care cinci in proba de simplu si a fost laudat de capitanul nejucator al Spaniei, Sergi Bruguera pentru rezistenta si ambitia sa, numarul 1 ATP nedormind pe parcursul acestei saptamani nici macar o noapte inainte de ora 03:00.

Costurile de operare ale Cupei Davis 2019



Alaturi de compania Kosmos, Gerard Pique va investi 3 miliarde de dolari in urmatorii 25 de ani pentru dezvoltarea si innoirea Cupei Davis, proiect pe care superstarul Barcelonei vrea sa il transforme intr-o Cupa Mondiala a tenisului.

In acest moment, Kosmos si Pique platesc circa 80 de milioane de dolari pentru a sustine aceasta intrecere, 44 de milioane reprezentand licenta oficiala ITF care le ofera dreptul de a organiza acest turneu.

Aproximativ 20 de milioane de dolari vor fi alocate jucatorilor participanti la editia 2019 a Cupei Davis, prima care s-a desfasurat conform noului format, care a presupus o locatie unica, grupe si meciuri disputate in sistemul 2/3 seturi.