PIQUE ESTE REVOLTAT! Fundasul Barcelonei vrea sa isi schimbe pozitia in teren: "Nu inteleg cum antrenorii nu vad, vreau sa fiu atacant!"

Gerard Pique a starnit amuzamentul fanilor cu ultimele declaratii oferite.

Fundasul Barcelonei a oferit un interviu alaturi de fostul sau coechipier cu care a facut istorie, in tricoul catalanilor, Carles Puyol. Cei doi au fost invitati sa vorbeasca despre momentul in care au castigat 6 trofee consecutive cu echipa.



Pique si-a amintit in timpul interviului de primul titlu la Campionatul Mondial al Cluburilor pe care Barcelona l-a obtinut. Fundasul i-a pasat decisiv lui Pedro, care a marcat golul victoriei, in finala cu Estudiantes, incheiata 2-1.

"In ce fel i-am pasat pentru victorie! Intotdeauna ajut atunci cand urc si nu inteleg de ce antrenorii nu vad asta! Nu imi dau mai multe oportunitati ca "9"! Acum cand inca sunt tanar, pentru ca nu stii cat de greu este sa revii. Intr-un amical, ii spun mereu: "baga-ma ca 9!" Sa vii din urma este foarte bine cand ai 20 de ani, insa acum", a declarat Pique conform Mundo Deportivo.

Gerard Pique a inscris 51 de goluri de-a lungul carierei sale.